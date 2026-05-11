"Я им ничего не предлагала": Силиня призналась в отсутствии коммуникации с "Прогрессивными"
Премьер Эвика Силиня заявила, что в случае выхода "Прогрессивных" из коалиции страна перейдет к работе технического правительства, подчеркнув, что коммуникация с партнерами осложнена, но ее приоритет — обеспечить профессиональное руководство сектором обороны.
Если "Прогрессивные" решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Силиня признала, что не предлагала "Прогрессивным" выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах.
"Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились", - сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась.
"Министр обороны Андрис Спрудс до сих пор мне не позвонил и не сказал, что уходит в отставку. Так что коммуникация сейчас затруднена", - признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству.
Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала "как нормальный глава правительства" хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент "у меня остался только Союз зеленых и крестьян".
"Это дело "Прогрессивных", что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны", - подчеркнула премьер.
Силиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания.
Ранее сообщалось, что руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев обвинил премьер-министра Эвику Силиню в фактическом разрыве коалиционного договора и попытке "свергнуть собственное правительство".