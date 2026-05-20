Эхо литовской реформы: SEB разрушил главные мифы о выводе денег из 2-го пенсионного уровня
На фоне пенсионной реформы второго уровня в Литве в Латвии разгорелись дискуссии — прежде всего о том, что происходит с накоплениями при выходе из системы и действительно ли пенсионные планы приносят прибыль. Однако данные показывают, что многие распространенные представления не соответствуют реальности, сообщает банк SEB.
Миф 1: при выходе из второго пенсионного уровня люди забирают и государственные взносы
В странах Балтии базовый принцип пенсионной системы схож: часть социальных взносов направляется на индивидуальные накопления и инвестируется на финансовых рынках. Однако структура взносов и условия участия различаются. В Литве житель отчисляет 3% от зарплаты брутто, а государство дополнительно доплачивает 1,5% от средней зарплаты. При этом второй пенсионный уровень в Литве исторически был добровольным, а с 2019 по 2025 год действовал механизм частично автоматического подключения, позволявший жителям согласиться или отказаться от участия.
В Эстонии 2% поступают из зарплаты человека и 4% — из социального налога, причем участие во втором уровне является добровольным для жителей, родившихся до 1 января 1983 года. В Латвии же на второй пенсионный уровень направляются 5% социальных взносов, а участие обязательно для тех, кто родился после 1 июля 1971 года.
Именно это различие часто понимают неправильно: «Многие считают, что в Литве при выходе из второго пенсионного уровня люди могли забрать все накопления, включая государственные взносы. На самом деле выплачивалась только та часть, которую человек внес сам, а остальное возвращалось в общую пенсионную систему. Это существенное различие, которое в Латвии нередко трактуют неверно, поскольку наша система основана на единой модели социальных взносов», - отмечает SEB
Миф 2: планы второго пенсионного уровня не приносят дохода
Например, в Литве планы второго пенсионного уровня для самых молодых участников — рожденных с 1996 по 2009 год — за последний год показали доходность от +7,36% до +16,34% в зависимости от управляющего.
Аналогичная тенденция наблюдается и в Латвии, где средняя доходность всех планов второго пенсионного уровня за последний год достигла 17,82%, а у планов с высоким риском — более 24%. При этом следует учитывать, что доходность консервативных планов ниже, поскольку их основная цель — сохранение капитала, а не максимальная прибыль. Поэтому особенно важно выбирать пенсионный план, соответствующий возрасту человека.
Иными словами, в долгосрочной перспективе накопления второго пенсионного уровня не только сохраняют свою стоимость, но и существенно ее увеличивают.
Миф 3: Выведенные деньги инвестируются на долгий срок
Опыт Литвы показывает обратное. После выплат был зафиксирован резкий рост потребления — особенно в категориях бытовой техники, мебели и электроники. Уровень потребления даже превысил показатели рождественского сезона покупок. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась и в Эстонии.
Это подтверждает широко распространенную тенденцию: если накопления становятся свободно доступными, их чаще используют для краткосрочных нужд, а не для долгосрочных инвестиций. Кроме того, выход из системы означает отказ от прежнего механизма накопления и необходимость самостоятельно дисциплинированно формировать сбережения на протяжении следующих 30–40 лет.
Как используются выведенные пенсионные средства?
Хотя в Литве пока рано делать выводы о долгосрочных последствиях, опыт Эстонии уже дает ясное представление о поведении жителей после вывода средств. Анализ Банка Эстонии показывает, что примерно половина выведенных денег спустя год после реформы все еще находилась на расчетных счетах, около 30% средств были направлены на погашение долгов, а примерно 15% — потрачены на повседневные нужды. Лишь небольшая часть — около 5% — была использована в других финансовых сделках, включая инвестиции.
Опыт соседних стран показывает, что пенсионные накопления наиболее эффективны, если воспринимаются как отдельный «карман» наряду с повседневными расходами и краткосрочными сбережениями. Именно такое разделение помогает сохранять финансовую дисциплину. Вывод прост: ценность пенсионных накоплений формируется в долгосрочной перспективе. Досрочный вывод средств означает меньшую пенсию, а с учетом того, что в Латвии регулярно делают накопления только 18% жителей, на практике эта разница часто никак не компенсируется.
