При угрозе с воздуха не выбегайте из зданий: для латвийцев выпустили важное предупреждение
После серии тревожных уведомлений о возможной угрозе с воздуха жителям Латвии объяснили главное правило безопасности: при таких сигналах нельзя автоматически выбегать из зданий — это может быть опаснее, чем оставаться внутри.
В случае угрозы с воздуха не требуется автоматически эвакуировать жителей, посетителей или школьников из общественных зданий. Об этом заявили в Центре кризисного управления. Специалисты подчеркнули, что в подобной ситуации главная задача — не выходить наружу, а как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания.
Жителям рекомендуется соблюдать так называемый «принцип двух стен» — находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены.
Кроме того, необходимо закрыть окна и двери, отойти подальше от окон, стеклянных поверхностей и наружных стен, а также следить за указаниями ответственных служб.
«Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги, связанной с эвакуацией здания. Не нужно покидать здание, если только не поступило отдельное указание от ответственных служб или если в самом здании не возникла прямая угроза — например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, при которых находиться внутри уже небезопасно», — подчеркнули в центре.
В Центре кризисного управления также отметили, что объекты критической инфраструктуры и поставщики базовых услуг продолжают работу даже в случае угрозы с воздуха, соблюдая меры предосторожности и адаптируя действия к конкретной ситуации.
Одновременно сейчас разрабатываются официальные рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Планируется, что они будут опубликованы в ближайшее время и смогут обновляться в зависимости от изменения рисков или появления новой информации.
Ранее сообщалось, недавние воздушные тревоги в Латгале выявили неожиданную проблему: дома социального ухода оказались не готовы эвакуировать лежачих пациентов по "принципу двух стен" — кровати не проходят в узкие коридоры.