В Риге создадут Центр баскетбольного мастерства: Латвия внедряет финский опыт академий
В среду, 20 мая, Спортивной комиссии Рижской думы был презентован проект, направленный на рост и повышение конкурентоспособности самых талантливых молодых баскетболистов Латвии. Программа предусматривает концентрацию наиболее одаренных юных игроков в одном месте, обеспечивая максимально благоприятную среду как для тренировочного процесса и образования, так и для медицинского наблюдения и бытовых условий.
«Создавая Центр баскетбольного мастерства, мы в некотором смысле перенимаем лучший опыт Финляндии, где уже более 10 лет успешно работает Хельсинкская баскетбольная академия. С появлением такого центра главный выигрыш будет в том, что нашим молодым баскетбольным талантам больше не придется отправляться искать счастья по миру — оттачивать свое мастерство на высшем уровне они смогут в Латвии, одновременно получая качественное общее образование. В Латвии давние и выдающиеся баскетбольные традиции, и обеспечить молодым спортсменам возможности обучения топ-уровня — дело чести для Риги», — отметил вице-мэр Вилнис Кирсис.
С целью создания долгосрочных возможностей для роста наиболее конкурентоспособных молодых баскетболистов прямо здесь, в Латвии, а также для содействия подготовке игроков латвийских баскетбольных сборных, Латвийский баскетбольный союз в сотрудничестве с Рижской баскетбольной школой подготовил программу. Она соответствует принципам созданных в стране центров подготовки спортсменов высокого класса и может претендовать на получение данного статуса.
Важно, что подобная система развития талантов позволит консолидировать имеющиеся ресурсы для достижения национальных спортивных целей.
Учрежденная Рижским самоуправлением Рижская баскетбольная школа, в которой обучается более 2200 воспитанников, является одной из крупнейших баскетбольных спортшкол в стране. Многие игроки мужской сборной Латвии — бывшие воспитанники этой школы: Артур Жагарс, Кристерс Зорикс, Дайрис и Давис Бертансы, Артур Страутиньш и другие.
Как это работает у соседей: пример Хельсинкской академии
Финская модель, на которую ориентируется Рига, за 10 лет доказала свою эффективность на мировом уровне (именно её выпускником является звезда НБА Лаури Маркканен). Успех Хельсинкской баскетбольной академии строится на концепции «двойной карьеры», которая полностью убирает бытовой хаос из жизни молодого атлета:
Спорт без ущерба для учебы: Тренировки жестко интегрированы в школьное расписание. Спортсмены тренируются прямо во время учебного дня в специализированных спортивных гимназиях, а школы адаптируют графики экзаменов под календарь соревнований.
Всё в одном кампусе: Вся инфраструктура — от баскетбольных залов топ-уровня и восстановительных комплексов до столовой со сбалансированным питанием и медицинского центра — находится в одном месте.
Взрослая игровая практика: Команды академии не просто играют со сверстниками, а официально выступают в мужских и женских профессиональных лигах Финляндии, что позволяет 17-18 летним игрокам быстрее адаптироваться к жесткому контактному баскетболу.
Внедрение этих принципов в Риге позволит консолидировать ресурсы и создать для латвийских талантов условия, при которых им больше не придется уезжать за рубеж ради качественного спортивного образования.