Латвийский самбист взял серебро на турнире, где играл гимн России
Латвийские спортсмены в минувшие выходные выступили в Грузии на чемпионате Европы по самбо, где представители России и Беларуси могли соревноваться под символикой своих стран.
Латвийский легкоатлет Виктор Решко завоевал серебро в весовой категории до 98 кг. Он прошёл без борьбы первый раунд, в четвертьфинале победил грузина Георгия Кавтарадзе со счётом 3:1, в полуфинале одержал победу над украинцем Алексеем Моисеевым, а в финале со счетом 0:1 уступил представителю России. Решко одновременно является генеральным секретарем Федерации самбо Латвии.
Во время последующей церемонии награждения, на которой Решко стоял на второй ступени пьедестала почета, прозвучал гимн России.
В дисциплине боевого самбо выступал Янис Залкманис, который не смог преодолеть четвертьфинал, а в спортивном самбо Эдгар Ральф Юргебергс и Никита Скорбенко выбыли уже в первом круге.
Запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях был введен после вторжения в Украину в 2022 году, однако уже несколько лет атлеты этих стран участвуют в различных турнирах в статусе нейтральных спортсменов, а некоторые международные федерации уже отменили введенные против них дисквалификации.
Международная федерация самбо (FIAS) разрешает спортсменам стран-агрессоров выступать под собственной символикой с декабря 2025 года. Федерацию возглавляет представитель России Василий Шестаков, а офис президента FIAS находится в Москве.