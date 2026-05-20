Отраслевые ассоциации предлагают Петериса Шмидре на пост министра сообщения
Латвийская ассоциация телекоммуникаций (LTA) и Латвийская ассоциация развития устойчивой транспортной инфраструктуры (LITIAA) совместно призывают выдвинуть на пост министра сообщения опытного и политически нейтрального профессионала Петериса Шмидре.
В совместном заявлении исполнительный директор LTA Янис Лелис и председатель правления LITIAA Ральф Немиро указывают, что приняли такое решение, «учитывая нынешнюю внутриполитическую ситуацию и чрезвычайно сложные вызовы в транспортной и коммуникационной отрасли в ближайшем будущем».
«Чтобы уменьшить политические споры, неопределенность и соблюсти политическую нейтральность в важной для экономики Латвии транспортной и коммуникационной отрасли, призываем политические партии, формирующие правительство, выдвинуть беспартийного профессионала с многолетним опытом — Петериса Шмидре в качестве кандидата на пост министра сообщения», — говорится в заявлении.
Петерис Шмидре заявил, что «перед Министерством сообщения стоят три серьезных вызова, решения которых у него уже есть».
«Во-первых, укрепление инфраструктуры противодроновой защиты. Во-вторых, необходимо решить накопившиеся проблемы национальной авиакомпании airBaltic, что требует серьезного анализа и разработки плана реструктуризации. В-третьих, необходимо внести ясность в вопрос о месте и будущем железнодорожной системы Латвии в латвийском и европейском контексте», — отметил Шмидре.
Как уже сообщалось, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс заявил, что уверен в возможности сформировать широкую коалицию. Он также отметил, что в целом следует пересмотреть ответственность Министерства сообщения, поскольку там имеется очень много проблемных вопросов.
Как сообщалось ранее, в начале мая пало правительство Эвики Силини, а президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу из «Объединенного списка», предоставив партиям чуть более недели на переговоры.
Также сообщалось, что на фоне переговоров о новой коалиции Эдгар Ринкевич обозначил для партий главную границу: вопросы безопасности и независимости государства не могут быть предметом политического торга. Президент ждет, что новая коалиция быстро договорится и предложит дееспособное правительство с поддержкой в Сейме.