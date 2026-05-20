Отраслевые ассоциации предлагают Петериса Шмидре на пост министра сообщения

Также сообщалось, что на фоне переговоров о новой коалиции Эдгар Ринкевич обозначил для партий главную границу: вопросы безопасности и независимости государства не могут быть предметом политического торга. Президент ждет, что новая коалиция быстро договорится и предложит дееспособное правительство с поддержкой в Сейме.