В четверг Латвию накроют дожди и грозы: в отдельных районах потеплеет до +24 градусов
В четверг погода в Латвии будет контрастной: пока одни регионы окажутся под дождями и грозами, в других воздух прогреется до +24 градусов.
В четверг во многих местах Латвии пройдут дожди, а в восточных краях как ночью, так и днем ожидаются также грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным. Более солнечная погода ожидается в Курземе и на востоке Латгале. Местами по стране будет туман, на побережье он возможен и днем. Ветер в основном сохранится слабым.
Минимальная температура воздуха ночью составит от +5 градусов местами в Курземе до +14 градусов в Латгале. Максимальная температура днем — от +12 градусов местами на побережье до +20…+24 градусов в центральной части Курземе и на крайнем востоке страны.
В Риге в четверг возможен дождь, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха — около +10 градусов ночью и +15 градусов днем.