Кулбергсу доверили собрать новое правительство: что известно о возможном премьере Латвии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу из «Объединенного списка» (AS). Теперь у кандидата есть срок до 25 мая, чтобы показать конкретный прогресс: очертания коалиции, распределение ответственности и проект правительственной декларации.
В пятницу, 15 мая, AS выдвинул Кулбергса кандидатом этой политической силы на пост премьер-министра.
Эдгар Ринкевич сообщил, что в последние дни проходили интенсивные консультации с делегированными представителями политических сил и фракций, представленных в Сейме, после того как премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») объявила об отставке.
В ходе консультаций обсуждалась дальнейшая работа до выборов и были определены неотложные задачи. Ринкевич указал, что они включают вопросы обороны и безопасности, обеспечение безопасного проведения выборов, развитие крупных предприятий и проектов, а также подготовку государственного бюджета на следующий год.
Президент поблагодарил политические партии за открытые, честные и конструктивные переговоры, подчеркнув, что наблюдается широкое единодушие и желание работать. По словам Ринкевича, это дает основания считать, что возможно сформировать дееспособное правительство, имеющее поддержку Сейма, хотя процесс не будет легким с учетом прежней напряженной политической риторики.
Ринкевич акцентировал, что существует договоренность о необходимости снизить взаимное обострение и сосредоточиться на конструктивной работе, даже если в год выборов политическая конкуренция сохранится.
Обсуждая возможные модели работы правительства, президент выразил мнение, что так называемое техническое правительство было бы худшим решением. Он подчеркнул, что вакантные сейчас должности министра обороны и министра земледелия, а также необходимость принимать существенные решения, особенно в этих сферах, делают такой сценарий рискованным. Кроме того, ушедшее в отставку правительство в год выборов могло бы создать проблемы как с принятием бюджета, так и юридических решений, а также не смогло бы обеспечить стабильное сотрудничество в Сейме.
Президент также указал на ожидания общества, что политические партии сумеют договориться о новом правительстве, способном решать важные для государства вопросы.
С учетом результатов консультаций Ринкевич заявил, что видит возможность формировать правительство, поручив это представителям оппозиции. Он пояснил, что это связано как с политической динамикой последнего времени, так и с необходимостью дать оппозиции возможность предложить новый подход.
Ринкевич отметил, что с Кулбергсом уже состоялись переговоры и позиции по ряду вопросов совпадают. В соответствии со статьей 56 Конституции президент призвал Кулбергса взять на себя формирование нового правительства.
Ринкевич выразил надежду, что в ближайшее время в ходе консультаций обозначатся состав коалиции, круг задач и приоритеты правительства. Он подчеркнул, что желательно было бы как можно более широкое коалиционное большинство, однако это будет зависеть от хода переговоров.
Президент отметил, что правительству, которое будет работать до выборов, фактически может потребоваться действовать дольше — с учетом времени, необходимого для созыва нового парламента и формирования следующего правительства.
Ринкевич сообщил, что ожидает от кандидата в премьеры отчета о существенном прогрессе до 25 мая. Под этим подразумеваются конкретные очертания коалиции, распределение сфер ответственности между партиями и проект правительственной декларации.
Президент подчеркнул, что декларация должна быть ясной, концентрированной и ориентированной на конкретные дела, поскольку по вопросам приоритетов уже наблюдается существенное согласие.
В завершение Ринкевич признал, что видит готовность политических партий и кандидата в премьеры работать и брать на себя ответственность в это сложное время.
Как уже сообщалось, сегодня Ринкевич продолжил консультации с представителями фракций Сейма о формировании нового правительства.
В первом раунде переговоров в пятницу президент выслушал мнения представителей фракций Сейма о желаемой модели коалиции, возможных кандидатах на должность премьер-министра, а также о видении работ, которые правительству необходимо выполнить до выборов в Сейм в октябре.
Президент выразил уверенность, что, несмотря на предстоящие выборы в Сейм, можно сформировать дееспособное правительство, имеющее поддержку парламента. Ринкевич заявил, что, несмотря на политическую неопределенность и нестабильность, для следующего Кабинета министров важнейшей задачей по-прежнему останется укрепление государственной обороны, внутренней и внешней безопасности.
Президент подчеркнул, что новый Кабинет министров должен будет также обеспечить безопасное и прозрачное проведение выборов в Сейм, что является основой демократического и правового государства. По его мнению, новому правительству предстоит найти решение по ряду проблемных вопросов, в том числе по внедрению противовоздушной и гражданской защиты, обеспечению качественного здравоохранения, укреплению демографии и управлению капитальными обществами в сфере сообщения.
Также сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня в четверг объявила об отставке, а до этого освободила от должности министра земледелия Арманда Краузе (СЗК).
Ранее «Прогрессивные» призвали президента начать консультации о формировании нового правительства, считая, что правительство утратило дееспособность. Конфликты в коалиции обострились после решения премьера потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») в связи с инцидентами с дронами в Латгале.
Инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Национальное объединение (NA), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Объединенный список» (AS), рассматривая также возможность привлечения других партнеров, в том числе «Нового Единства».
Что известно о Кулбергсе
Андрис Кулбергс родился в 1979 году. Он учился в Рижской 50-й средней школе и Рижской коммерческой школе. В 2022 году получил степень бакалавра в области международного бизнеса в Таллинском международном университете Concordia.
В ходе деловой карьеры он работал в различных компаниях. С начала 2000-х годов был руководителем маркетинговых программ в SIA Lattelecom, исполнительным директором SIA Auto Torino, региональным руководителем Auto Group Baltic в Латвии, исполнительным директором Baltic Motors Ltd. и руководителем группы компаний Inchcape в Латвии, а также председателем правления VK Development.
На выборах в Сейм в 2022 году Кулбергс был избран депутатом. Он также баллотировался на выборах в Европейский парламент в 2024 году от «Объединенного списка», однако избран не был. В Сейме он является председателем подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, а также работает в Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике и в Комиссии по публичным расходам и ревизии.
Согласно декларации должностного лица, в прошлом году Кулбергс получил за работу в парламенте 83 005 евро, что на 11,8% больше, чем годом ранее.
Кулбергс указал 11 принадлежащих ему транспортных средств, в том числе ретроавтомобили.
На конец прошлого года политику принадлежал один объект недвижимости в Риге, а еще в одном объекте недвижимости в столице он был совладельцем. У него также было 975 акций британской компании по распространению, розничной продаже и обслуживанию автомобилей Inchcape plc общей номинальной стоимостью 7795 фунтов стерлингов, или примерно 9426 евро. Кроме того, Кулбергсу принадлежали 200 долей капитала в SIA VK Development общей номинальной стоимостью 2800 евро.
На конец прошлого года депутат задекларировал безналичные накопления на общую сумму 14 794 евро.