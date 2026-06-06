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В Латвии
Сегодня 09:15
Синоптики предупреждают о грозах и интенсивных осадках в субботу
В субботу на востоке страны ожидаются сильные дожди и раскаты грома, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В первой половине дня в стране ожидается облачная погода, однако с середины дня небо постепенно начнет проясняться с запада, и выглянет солнце.
В начале дня преимущественно в восточных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гром и ожидаются сильные ливни. Ветер в основном будет слабым, а температура воздуха повысится до +16...+21 градуса.
В Риге день начнется с облачной погоды, облака еще принесут дождь, после чего осадки прекратятся, и при периодическом прояснении неба выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра будет держаться около отметки +20 градусов.