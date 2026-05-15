Затлерс предупреждает политиков не впадать в эйфорию из-за свержения Силини
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс сделал тревожный прогноз о будущем власти: до выборов остается слишком мало времени, а новая коалиция, по его мнению, может так и не появиться.
До выборов в 15-й Сейм осталось совсем немного времени, и вряд ли новое правительство будет сформировано — так политическую ситуацию в стране в программе «Nedēļa. Post scriptum» на TV24 прокомментировал бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
На вопрос, означает ли нынешняя ситуация политический провал «Нового Единства», Валдис Затлерс ответил и да, и нет.
«Это мы увидим осенью у избирательных урн, потому что такая ситуация дает и новую возможность для нового рывка. Воспользуются ли они ею — это уже другой вопрос. Я не думаю, что это полное фиаско и конец».
Затлерс считает, что быстрый распад партий наблюдался у тех политических сил, которые не основывались на долгосрочной идеологии, тогда как у «Нового Единства» такая идеология есть. «Политика иррациональна, нельзя требовать, чтобы все решалось рационально», — сказал Затлерс, добавив, что его сейчас забавляет тот факт, что все те силы, которые во время правления Силини были обижены или конфликтовали, теперь готовы быть первыми.
«Если смотреть с точки зрения теории, техническое правительство в это время не является невозможным. Почему? У нас есть один месяц, и вряд ли новое правительство создадут за один месяц. Потом Сейм уходит на летние каникулы, и тогда ничего не происходит. Когда депутаты вернутся обратно, останется месяц до выборов, и снова ничего не будет происходить.
Поэтому политическим силам, по сути, нужно успокоиться, выйти из эйфории, что "Силиня свергнута", и попытаться понять, как они доведут свои партии до выборов».
Как известно, Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса.
Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в четверг объявила об отставке, а перед этим освободила от должности министра земледелия Армандса Краузе (СЗК).
В настоящее время инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Объединенный список», рассматривая также привлечение других партнеров, включая «Новое Единство».