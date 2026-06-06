Бывший депутат Народного фронта: "Последствия советской оккупации в Латвии были страшнее, чем где-либо"

Есть у Абикиса что сказать и о сфере культуры: «Хочу сказать нечто такое, за что, вероятно, получу по шее. Но я могу себе это позволить, потому что больше не нахожусь в политике. Было создано Латвийское радио 2, чтобы там звучала латышская музыка. Было бы хорошо, если бы там звучала музыка Паулса, Калниньша и других профессиональных композиторов, но большая часть того, что там звучит, — это просто нечто дилетантское и не доставляющее удовольствия. И так до сих пор.