Сможет ли Силиня снова стать премьером или она очередной "сбитый летчик" от "Нового единства"?
Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини может стать началом серьезного кризиса для "Нового Единства". Политологи предупреждают: повторное выдвижение Силини способно дорого обойтись правящей партии на следующих выборах.
Партия «Новое Единство» (JV) рискует своим будущим, если на следующих выборах в Сейм снова предложит кандидатуру Эвики Силини на пост премьер-министра, заявил агентству LETA политолог Янис Икстенс. Он утверждает, что хорошо известно — Силиня является крайне непопулярным главой правительства. По мнению политолога, с точки зрения JV повторное выдвижение Силини на должность премьера не является разумным решением.
«Им нужно найти другого кандидата. Кто это будет — я не знаю. Это партия должна решать сама», — подчеркнул Икстенс.
По его мнению, решение Силини уйти в отставку сейчас развязывает руки «Новому Единству», позволяя выбрать другого кандидата на пост премьер-министра. Однако произойдет ли это на самом деле — уже другой вопрос. «Тогда сразу возникает вопрос, кто это может быть и есть ли у этого человека достаточная поддержка внутри партии, которая вовсе не так едина, как говорит ее название», — прокомментировал Икстенс, добавив, что не берется это прогнозировать.
Решение Силини уйти в отставку самостоятельно, не дожидаясь голосования в Сейме, Икстенс назвал разумным в ситуации, когда у правительства больше не было большинства, поскольку партия «Прогрессивные» уже заявила, что поддержит требование об отставке. По мнению политолога, очевидно, Силиня решила или же ее убедили в том, что больше нет смысла затягивать ситуацию и продолжать политическую агонию, поэтому подала в отставку сама.
Кроме того, в заявлении об уходе Силиня перечислила некоторые достижения своего правительства, подчеркнув, что безопасность государства остается на первом месте, и назвала свое решение примером ответственного поведения политика. Также Силиня объявила об отстранении от должности министра земледелия Арманда Краузе (Союз зеленых и крестьян).
Как уже сообщалось, премьер-министр решила уйти в отставку, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению прокуратуры утром в четверг задержало министра земледелия и руководителя Государственной канцелярии.