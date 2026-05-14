Президент хочет как можно быстрее сформировать новое правительство
Эвика Силиня и Эдгар Ринкевич.
LETA / Otkrito.lv

После заявления Эвики Силини об отставке президент Эдгар Ринкевич переходит к консультациям с фракциями Сейма. В Рижском замке будут искать вариант быстрого формирования нового правительства — на фоне политического кризиса и громких задержаний по делу о поддержке деревообработчиков.

В пятницу в Рижском замке на консультациях с представителями фракций Сейма будет обсуждаться как можно более быстрое формирование правительства, сообщил агентству LETA советник президента государства Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

Он подтвердил, что президент государства получил заявление премьер-министра об отставке.

Говоря о задержанном министре земледелия Арманде Краузе (Союз зеленых и крестьян) и бывшем государственном секретаре Министерства земледелия, нынешнем руководителе Государственной канцелярии Райвисе Кронбергсе, Дрегерис подчеркнул, что президент государства доверяет работе правоохранительных органов.

Более широких комментариев президент государства сегодня не даст.

Входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента государства начать консультации о формировании нового правительства. «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству. Сама премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предложила им продолжить сотрудничество.

В свою очередь входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство под руководством Силини фактически пало. СЗК считает, что в нынешней ситуации все выиграли бы от нового правительства.

Конфликт между представленным премьером «Новым Единством» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об освобождении от должности министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») одновременно с его собственным заявлением об отставке.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Между партнерами по коалиции уже давно существовали различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.

Президент государства еще в среду сообщил, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы провести консультации о нынешней политической ситуации. По мнению президента, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство, имеющее поддержку в Сейме.

