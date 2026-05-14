Президент хочет как можно быстрее сформировать новое правительство
После заявления Эвики Силини об отставке президент Эдгар Ринкевич переходит к консультациям с фракциями Сейма. В Рижском замке будут искать вариант быстрого формирования нового правительства — на фоне политического кризиса и громких задержаний по делу о поддержке деревообработчиков.
В пятницу в Рижском замке на консультациях с представителями фракций Сейма будет обсуждаться как можно более быстрое формирование правительства, сообщил агентству LETA советник президента государства Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.
Он подтвердил, что президент государства получил заявление премьер-министра об отставке.
Говоря о задержанном министре земледелия Арманде Краузе (Союз зеленых и крестьян) и бывшем государственном секретаре Министерства земледелия, нынешнем руководителе Государственной канцелярии Райвисе Кронбергсе, Дрегерис подчеркнул, что президент государства доверяет работе правоохранительных органов.
Более широких комментариев президент государства сегодня не даст.
Ранее сообщалось, что премьер-министр решила уйти в отставку. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению прокуратуры утром в четверг задержало министра земледелия и руководителя Государственной канцелярии.
Входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента государства начать консультации о формировании нового правительства. «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству. Сама премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предложила им продолжить сотрудничество.
В свою очередь входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство под руководством Силини фактически пало. СЗК считает, что в нынешней ситуации все выиграли бы от нового правительства.
Конфликт между представленным премьером «Новым Единством» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об освобождении от должности министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») одновременно с его собственным заявлением об отставке.
Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Между партнерами по коалиции уже давно существовали различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Президент государства еще в среду сообщил, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы провести консультации о нынешней политической ситуации. По мнению президента, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство, имеющее поддержку в Сейме.