Президент хочет как можно быстрее сформировать новое правительство

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Между партнерами по коалиции уже давно существовали различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.