В Латвии задержаны министр земледелия и глава Госканцелярии
В рамках так называемого дела деревообработчиков Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению прокуратуры сегодня утром задержало министра земледелия Арманда Краузе (Союз зеленых и крестьян) и бывшего государственного секретаря Министерства земледелия, нынешнего руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.
Они задержаны на время проведения процессуальных действий.
Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»), которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не может «терпеть никакой тени подозрений над министрами».
В делопроизводстве Генеральной прокуратуры находится уголовный процесс, начатый по факту возможных преступных деяний, связанных со злоупотреблением служебным положением и допущенным бездействием при незаконном предоставлении поддержки деревообработчикам.
В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что в четверг в рамках уголовного процесса проводились процессуальные действия, в том числе обыски по местам жительства и работы нескольких лиц, включая место жительства и работы Краузе и Кронбергса.
С учетом объема процессуальных действий к их проведению были привлечены также должностные лица Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Телефоны как Краузе, так и бывшего государственного секретаря Министерства земледелия, нынешнего руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса отключены.
Ранее сообщалось, что Государственный контроль в среду планировал представить результаты ревизии целесообразности эффективности надзора за акционерным обществом Latvijas valsts meži (LVM), однако из-за жалобы, поданной Министерством земледелия, этого не сделал. Планировалось, что в организованной Государственным контролем пресс-конференции также примет участие генеральный прокурор Арминс Мейстерс.
В ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов. Ревизия связана с так называемым делом о поддержке деревообработчиков.
20 ноября прошлого года в Генеральной прокуратуре была начата прокурорская проверка, чтобы выяснить, действовали ли государственные должностные лица в соответствии с требованиями закона, принимая решения о предоставлении поддержки деревообработчикам.
В ходе проверки была выявлена возможность того, что в связи с незаконным предоставлением поддержки деревообработчикам могли быть совершены преступные деяния на службе в государственных институциях. Речь идет о корректировке цен в долгосрочных договорах LVM, сообщили в прокуратуре.
В связи с этим в Генеральной прокуратуре начат уголовный процесс по преступным деяниям, предусмотренным разделом Уголовного закона «Преступные деяния на службе в государственных институциях».
Одновременно с началом уголовного процесса прокурорская проверка не завершена. Она продолжается в Генеральной прокуратуре, в том числе в сотрудничестве с Государственным контролем.
Ранее комиссия служебной проверки пришла к выводу, что финансовое положение предприятий деревообрабатывающей отрасли, получивших помощь правительства в конце 2023 года, в 2023 году не было системно или структурно нестабильным. В докладе были упомянуты несколько фактов, которые вызвали сомнения в обоснованности предоставленной поддержки.
В свою очередь Краузе утверждал, что в проведенной Министерством земледелия служебной проверке не было установлено, что государству был нанесен ущерб при оказании поддержки деревообработчикам в 2023 году.