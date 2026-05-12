"Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность": министр критикует "Прогрессивных"
Кризис в оборонной сфере обнажил разлом внутри коалиции: после отставки министра Андриса Спрудса "Прогрессивные" оказались под давлением партнеров, которые требуют немедленно доказать свою способность отвечать за безопасность страны.
"Прогрессивные" должны немедленно взять на себя ответственность за оборонную сферу и уже сегодня доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК). Он подчеркнул, что произошедшее выявило серьезные недостатки в сфере обороны, однако дискуссии должны быть направлены на поиск решений, а не на публичное выяснение отношений между партиями.
В то же время Валайнис отметил, что в коалиции не обсуждалось требование отставки министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"). СЗК ждал ясных ответов о произошедшем, выводов и конкретного плана действий. Отставка министра, по словам Валайниса, фактически означает, что "Прогрессивные" сами приняли решение о замене своего министра. "Это политический выбор самой партии, и, следовательно, ответственность за дальнейшее - полностью на стороне "Прогрессивных"", - сказал Валайнис, добавив, что за время работы правительства это уже третий раз, когда "Прогрессивные" меняют своего министра.
Министр экономики выразил мнение, что нестабильность в сфере обороны - не только политический вопрос, так как она напрямую влияет на доверие общества к государственной безопасности, преемственности решений и способности государства действовать в кризисных ситуациях уверенно и профессионально.
По словам Валайниса, ответы на важные вопросы должны были прозвучать еще в воскресенье, когда Спрудс ушел в отставку. Общество и партнеры по коалиции ждали ясных ответов, берут ли "Прогрессивные" на себя политическую ответственность за оборонную сферу, какие выводы сделаны после кризиса и каков конкретный план дальнейших действий. "Этих ответов мы все еще ждем сегодня", - сказал Валайнис.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация - это не просто вопрос об одном министре, а кризис доверия в управлении обороной, ответственность за который лежит на "Прогрессивных". Валайнис призвал "Прогрессивных" доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. "Именно от того, как они разрешат эту ситуацию, во многом будет зависеть, можно ли им вообще доверять как партнерам по правительству в вопросах, важных для государственной безопасности", - подчеркнул министр.
По его словам, в этой ситуации есть два решения - немедленно выдвинуть нового кандидата на пост министра обороны с ясным видением и способностью стабилизировать отрасль или же признать, что партия не хочет продолжать отвечать за сферу обороны. "Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия", - подчеркнул Валайнис.