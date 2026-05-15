"Объединенный список" выдвинул Андриса Кулбергса своим кандидатом на пост премьер-министра
Оппозиционный "Объединенный список" (ОС), готовясь к предстоящим осенью выборам в 15-й Сейм, выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру депутата Андриса Кулбергса.
Андрис Кулбергс также будет кандидатом ОС в премьеры на переговорах с президентом Эдгаром Ринкевичем о формировании нового правительства после отставки Кабинета министров Эвики Силини ("Новое Единство").
В пятницу ОС также назвал лидеров кандидатских списков в регионах. Лидером ОС в Риге будет Кулбергс, в Земгале - Эдгарс Таварс, в Видземе - Эдвардс Смилтенс, в Латгале - Юрис Вилюмс, в Курземе - Марис Кучинскис.
В ОС входят Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия. В настоящее время ОС в Сейме представляют 13 депутатов.
Ранее своих кандидатов на пост премьер-министра уже объявили другие партии. "Прогрессивные" на этот пост выдвинули руководителя парламентской фракции Андриса Шуваева, партия "Латвия на первом месте" - Айнара Шлесерса, Национальное объединение - Илзе Индриксоне.
Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в четверг подала в отставку, и теперь предстоит сформировать новое правительство, которое будет работать до выборов.
В четверг о сотрудничестве по формированию нового правительства концептуально договорились ОС, Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян, однако им не хватает мандатов для обеспечения в Сейме большинства голосов.