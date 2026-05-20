Ринкевич назвал единственную "красную линию" при формировании нового правительства
На фоне переговоров о новой коалиции Эдгар Ринкевич обозначил для партий главную границу: вопросы безопасности и независимости государства не могут быть предметом политического торга. Президент ждет, что новая коалиция быстро договорится и предложит дееспособное правительство с поддержкой в Сейме.
Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной "красной линией", которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").
Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партий, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте.
Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем "Объединенного списка" (ОС) Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции.
Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация.
"Люди хотят определенности. Чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать", - сказал Ринкевич.
Силиня со своей стороны отметила, что переговоры о формировании правительства находятся еще на начальном этапе. Зоны ответственности еще не распределены, но для "Нового Единства" всегда была важна физическая и экономическая безопасность жителей. Также еще предстоит понять, каковы основные позиции каждой партии, участвующей в переговорах. Для "Нового Единства" важны также вопросы прав человека и связанные с ними обещания жителям.
"Важно, чтобы не исчезли те ценности, которые были достигнуты за время работы этого правительства", - сказала Силиня.
Она подчеркнула, что формирование коалиции зависит не только от "Нового Единства" - все участвующие в переговорах политические силы должны ответить, смогут ли они сотрудничать друг с другом.