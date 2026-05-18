Новая коалиция без "Прогрессивных"? Партии зовут на переговоры "Новое Единство"
Переговоры о новой коалиции в Латвии сужаются: после отказа Национального объединения работать с «Прогрессивными» «Объединенный список», Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян решили звать за стол переговоров «Новое Единство».
«Объединенный список» (ОС), Национальное объединение (НО) и Союз зеленых и крестьян (СЗК) на переговорах о формировании нового правительства договорились во вторник пригласить на переговоры «Новое Единство» (НЕ), заявил в понедельник после трехсторонней встречи партий кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс (ОС).
С учетом возражений Национального объединения против сотрудничества с «Прогрессивными» переговоры продолжатся в формате четырех политических сил.
ОС ожидает подтверждения от «Нового Единства» о готовности прийти на встречу. Сначала планируется встреча ОС и НЕ, а затем — переговоры всех четырех политических сил вместе.
Как уже сообщалось, в начатых ОС переговорах о формировании нового правительства Национальное объединение продолжило настаивать на отказе от сотрудничества с «Прогрессивными».
Политик ОС Кулбергс, которому президент государства поручил попытаться сформировать новое правительство, ранее призвал все партии отложить взаимные обвинения, сосредоточиться только на первоочередных задачах и попытаться создать максимально широкую правительственную коалицию. В нее, по его замыслу, должны были бы войти как ОС и НО, так и работавшие в предыдущем правительстве НЕ, СЗК и «Прогрессивные».
«Новое Единство» ранее заявило, что готово к уважительному разговору с Кулбергсом. В партии подчеркнули, что ждут от кандидата его видения приоритетов и необходимых работ, а также возможностей для уважительного сотрудничества.
Сопредседатель «Прогрессивных» Андрис Шуваев сообщил агентству LETA, что сейчас самое важное — сформировать дееспособную коалицию, которая была бы как можно более широкой. По мнению «Прогрессивных», такую коалицию должны формировать ОС, НО, НЕ, СЗК и «Прогрессивные».