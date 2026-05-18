До Лиепаи оставались минуты: как обычный рейс из Риги стал крупнейшей авиакатастрофой в истории Латвии
Утро 30 декабря 1967 года. До Нового года оставалось чуть больше суток, и рейс из Риги в Лиепаю для десятков пассажиров должен был стать короткой дорогой домой, к родным или к праздникам. Полет должен был занять меньше часа. Самолет уже приближался к аэропорту, до посадки оставались считаные минуты. Но именно этот рейс вошел в историю как крупнейшая авиакатастрофа Латвии.
Ан-24Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял регулярный пассажирский рейс SU051 по маршруту Рига — Лиепая. На борту находился 51 человек: 46 пассажиров и пять членов экипажа. Среди пассажиров были 42 взрослых и четверо детей.
Самолет с регистрационным номером СССР-46215 был выпущен в 1966 году и к моменту катастрофы считался новым. Маршрут Рига — Лиепая был коротким и привычным: для многих это был обычный внутренний перелет, а не путешествие, связанное с особым риском.
Обычный рейс перед праздниками
В конце декабря самолеты были особенно заполнены. Люди летели домой, к родственникам, на работу, к семьям. До Нового года оставался один день, и для пассажиров этот рейс был частью приятной предпраздничной суеты.
Вскоре после вылета из Риги самолет начал снижение к Лиепае. Но на самом последнем этапе — при заходе на посадку — все пошло не по плану.
Катастрофа произошла около 08:36 по местному времени, когда Ан-24 уже находился в районе Лиепайского аэропорта. Самолет заходил на посадку, но экипаж не смог обнаружить взлетно-посадочную полосу и огни подхода. В этот момент он находился примерно на высоте 300 метров и летел со скоростью около 300 км/ч. Для нормального захода это было слишком высоко и слишком быстро.
Решение уйти на второй круг
Командир принял решение уходить на второй круг. Такой маневр сам по себе не считается чрезвычайной ситуацией: если экипаж не уверен в безопасной посадке, он прекращает заход, набирает высоту и делает новую попытку.
Но именно в этот момент ситуация резко ухудшилась. Когда экипаж начал увеличивать мощность двигателей, возникла проблема с левым двигателем. Самолет накренился влево примерно на 40 градусов, начал терять высоту и вскоре коснулся заснеженной земли.
После первого удара Ан-24 подпрыгнул, затем задел телеграфный столб. От удара была оторвана часть левого крыла длиной около трех метров. Потеряв управление, самолет продолжил движение по заснеженному полю еще более километра и окончательно разрушился. Пожара, по некоторым данным, не произошло, но сам удар оказался катастрофическим.
Почему самолет упал
В авиационных источниках причина катастрофы описывается немного по-разному. В одних говорится об отказе левого двигателя, возможно связанном с разрушением элемента турбины. В других — о сочетании технической проблемы и действий экипажа при уходе на второй круг.
Суть трагедии можно объяснить так: самолет уже находился в сложном положении при заходе на посадку — слишком высоко и слишком быстро. При попытке исправить ситуацию один из двигателей создал опасную асимметрию тяги. На малой высоте это стало критическим: у экипажа почти не осталось времени, чтобы стабилизировать машину.
Ситуацию могло усугубить и то, что закрылки и шасси начали убирать слишком рано. Для самолета, который и так терял устойчивость, это уменьшало запас безопасности. Все происходило за считаные секунды.
Кто был на борту
На борту находились 46 пассажиров и пять членов экипажа. Среди пассажиров были взрослые и дети. В некоторых публикациях отдельно отмечается, что на рейсе летели четверо детей, включая маленьких детей дошкольного возраста.
Экипаж состоял из командира самолета Александра Костырина, второго пилота Эдуарда Смирнова, штурмана Анатолия Науцевича, бортмеханика Николая Антипова и стюардессы Валентины Барнолицкой.
История стюардессы стала одной из самых горьких деталей этой катастрофы. Валентина Барнолицкая вышла в этот рейс вместо коллеги, у которой в тот день была свадьба. Для одной женщины замена в расписании стала спасением, для другой — последним рабочим днем.
Погибшие и выжившие
Из 51 человека на борту выжили только восемь. Погибли 43 человека: 40 пассажиров и трое членов экипажа. Среди погибших были дети.
Из членов экипажа выжили командир Александр Костырин и штурман Анатолий Науцевич. Второй пилот, бортмеханик и стюардесса погибли. После расследования выживших членов экипажа не судили, они продолжили работать по профессии.
Среди выживших пассажиров был моряк Игорь Винокуров. Позже он вспоминал, что почти до самого конца полет шел спокойно. Он сидел рядом с другим моряком, Львом Новиковым. В какой-то момент самолет резко начал снижаться, у пассажиров заложило уши. Винокуров успел сказать соседу, что они как-то резко идут вниз, и почти сразу после этого произошел удар.
Винокуров выжил почти случайно. Когда самолет начал разрушаться, открылась боковая стенка, и он, сидевший у окна, выпал в снег. Его сосед погиб. Сам Винокуров получил тяжелые травмы, позднее ему ампутировали ноги. Но он выжил, смог вернуться к жизни, переквалифицировался из судового механика в радиста и еще долгие годы работал в море.
Еще одна выжившая — Людмила Ворошилова. Ей тогда было 23 года. Она летела в Лиепаю к родителям и жениху вместе с подругой. Подруга погибла. После катастрофы изменилась и личная жизнь Людмилы: ее прежний жених больше не захотел с ней встречаться, а жених погибшей подруги позже стал ее спутником жизни.