Кинотеатр Cinamon уйдет из Akropole Alfa после 18 лет работы?
Совет по конкуренции оценивает сделку, после которой на кинорынке Риги может произойти заметная перестановка: филиал Forum Cinemas хочет открыть кинотеатр в торговом центре Akropole Alfa — там, где сейчас работает Cinamon.
Как сообщили агентству LETA в Совете по конкуренции, филиал Forum Cinemas заключил сделку о перенятии прав аренды кинотеатральных помещений с управляющей компанией Cinamon — SIA Cinamon Operations Latvia.
Если сделка будет одобрена, Forum Cinemas получит кинотеатральное оборудование, а также права аренды помещений, принадлежащих SIA Delta Property и уже приспособленных под нужды кинотеатра в торговом центре Akropole Alfa.
Сейчас у Forum Cinemas в Риге работает один кинотеатр. У Cinamon — два кинотеатра в Латвии: один в Риге и один в Лиепае. Кинотеатр Cinamon в Akropole Alfa был открыт еще в 2008 году.
В поданном в Совет по конкуренции сообщении указывается, что кинотеатры также сдают помещения для мероприятий. Однако этот вид деятельности не рассматривается как отдельный рынок, поскольку для кинотеатров это нерегулярный и дополнительный источник дохода.
Отдельно упоминается и кинореклама, которую предлагают обе компании. По данным, представленным надзорному органу, реклама в кинотеатрах занимает менее 1% всего латвийского рынка медиарекламы, а при необходимости ее легко заменить другими рекламными каналами.
Forum Cinemas, в свою очередь, считает, что на рынке кинопоказа сделка не должна вызывать опасений за конкуренцию — как при оценке ситуации в масштабе всей Латвии, так и в более узких географических границах.
Решение о сделке Совет по конкуренции должен принять до 7 июня. Вариантов три: разрешить сделку, запретить ее или разрешить с обязательными условиями. До 29 мая KP также приглашает участников рынка и другие заинтересованные стороны высказать мнение о том, как планируемое объединение может повлиять на конкуренцию.
По данным Firmas.lv, филиал эстонской Forum Cinemas Latvia работает в Латвии с 2019 года. До этого в стране действовала SIA Forum Cinemas, которая в результате трансграничного слияния была присоединена к эстонской Forum Cinemas.
Управляющая кинотеатром Cinamon компания Cinamon Operations Latvia в 2024 году работала с оборотом 2,69 миллиона евро — это на 0,9% меньше, чем годом ранее. При этом убытки компании выросли на 31,5% и достигли 781 930 евро. Финансовые данные за 2025 год пока недоступны.
Компания зарегистрирована в 2006 году, ее основной капитал составляет 40 000 евро. Владельцем Cinamon Operations Latvia является эстонская Saturn Investments.