Россия пытается перенаправлять дроны в Латвию, Эстонию и Финляндию.
Сегодня 16:03
Финская газета: Россия намеренно направляет украинские дроны на территорию НАТО
Финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО пишет, что Россия пытается применять технологии искусственного интеллекта и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать украинские беспилотники с курса и направлять их в сторону Финляндии и стран Балтии.
Как утверждают собеседники издания, источники в НАТО располагают разведывательной информацией о действиях российских вооруженных сил.
По их данным, Россия пытается перенаправлять на территорию Финляндии, Эстонии и Латвии украинские дроны, которые изначально летят к целям в России — энергетическим объектам и военным базам, сообщает LSM.lv.
Источники считают, что российская цель теперь может заключаться не только в отражении атак беспилотников, но и в том, чтобы уводить их в сторону соседних стран.
Таким образом, как утверждается, Россия может пытаться создавать чрезвычайные ситуации и наносить ущерб странам НАТО на восточном фланге.