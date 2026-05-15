А были ли дроны? Появился комментарий военных о ситуации в Латгале

Как сообщалось, в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Были также подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.