А были ли дроны? Появился комментарий военных о ситуации в Латгале
Минувшая ночь на востоке Латвии выдалась неспокойной: жители получили тревожные оповещения, а военные перешли в усиленный режим. Лишь позже стало ясно, что именно стояло за этим внезапным переполохом.
Несмотря на разосланные жителям оповещения по сотовой сети, минувшей ночью проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии не было зафиксировано, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Сотовое оповещение было разослано потому, что сенсоры НВС обнаружили потенциальную угрозу воздушному пространству вблизи латвийской границы. Уведомления рассылаются для своевременного оповещения жителей, поскольку объекты могут очень быстро менять курс, и ситуация может измениться. В таких случаях приоритетом является общественная безопасность и своевременное оповещение, даже если нет подтвержденного нарушения границы.
НВС подчеркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить способность незамедлительно реагировать на потенциальную угрозу. НВС также усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат, указали в НВС.
Как сообщалось, в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Были также подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Позже тревога была отмененира, однако в Лудзенском крае в пятницу занятия в школах были отменены, а в Краславском крае они пройдут дистанционно.