Женщина пыталась погладить морского котика в Юрмале - интернет взорвался критикой
Видео с пляжа в Юрмале вызвало волну возмущения: женщина решила "спасти" отдыхающего морского котика, несмотря на многолетние предупреждения экологов и спасателей не приближаться к этим животным.
В соцсетях активно обсуждают видео, снятое на пляже в Юрмале, где женщина обнаружила на берегу отдыхающего морского котика и решила подойти к нему вплотную. Несмотря на то что животное подавало явные признаки жизни и недовольства, женщина неоднократно пыталась его погладить и задавала вопросы, пытаясь понять, нужна ли ему помощь. "Не знаю как котик, а я получила массу удовольствия от него", - написала автор видео в соцсетях.
Ролик быстро вызвал волну критики в комментариях. Многие пользователи напомнили, что специалисты и природоохранные службы ежегодно предупреждают жителей и туристов: морских котиков и тюленей нельзя трогать, гладить или пытаться вернуть в воду.
Комментаторы отмечали, что животное, скорее всего, просто отдыхало на берегу и набиралось сил. Некоторые пользователи писали, что вмешательство человека может вызвать у детеныша сильный стресс, а также привести к тому, что мать перестанет его кормить или избегать контакта после появления чужого запаха.
«Каждый год пишут — не трогать их», «Он отдыхает», «Оставьте животных в покое», «Посмотрели и прошли мимо» — подобные комментарии массово появлялись под публикацией.
Многие также напомнили, что морские котики и тюлени являются дикими хищниками. Даже внешне спокойное животное может резко укусить человека, а через укус способны передаваться опасные инфекции и бактерии. Кроме того, близкий контакт с людьми, шум и попытки прикоснуться становятся для животных серьезным стрессом.
Часть пользователей отметила, что проблема повторяется из года в год, несмотря на постоянные публикации в СМИ и предупреждения экологов. По мнению комментаторов, многие люди по-прежнему воспринимают детенышей тюленей как «брошенных» животных, хотя в действительности они часто просто лежат на берегу, ожидая мать или восстанавливая силы.
Специалисты напоминают, что в подобной ситуации правильные действия очень просты:
— не приближаться к животному;
— не трогать его и не пытаться гладить;
— не подпускать собак и детей;
— не шуметь и не пытаться загнать тюленя обратно в воду;
— наблюдать только с расстояния.
Звонить спасателям или специалистам следует лишь в случаях, если животное имеет явные ранения, запуталось в мусоре или сетях, находится в опасности либо долгое время не подает признаков жизни.