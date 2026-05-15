Карта есть, но заплатить нельзя: где жителям Латвии все еще нужны наличные
В Латвии все чаще платят картой или телефоном, но полностью отказаться от наличных пока не получается: есть места, где без них до сих пор сложно обойтись.
Данные опроса Luminor показывают, что чаще всего необходимость платить наличными возникает именно на рынках и ярмарках, где не всегда доступна оплата картой. Особенно часто это отмечают жители в возрасте от 60 до 74 лет: более половины из них, или 55%, назвали рынок главным местом расчетов наличными.
Вторая по частоте сфера, где жители платят наличными, — услуги красоты. Чаще всего этот вариант указывали женщины.
«Безналичные расчеты продолжают свое победное шествие, и жители ожидают возможности расплачиваться картой или умным устройством в любом месте. Это подтверждают и данные Банка Латвии, согласно которым доля безналичных платежей в Латвии достигла исторически самого высокого уровня — 79%. С точки зрения пользователя это неудивительно, поскольку пользоваться картой очень удобно и безопасно. Кроме того, платежные карты можно привязать к приложениям в мобильных телефонах или другим умным устройствам, что делает повседневные расчеты совсем простыми. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди более молодых жителей, особенно в возрасте до 34 лет, свидетельствуют данные Банка Латвии. Наблюдения Luminor похожи, хотя многое зависит и от цифровой грамотности человека. Это, безусловно, устойчивая тенденция, с которой в будущем стоит считаться всем торговцам и поставщикам услуг, заботясь о доступности платежного терминала, или POS-терминала. Другие решения, например мобильные терминалы или приложения для приема платежей, также стали доступнее и проще во внедрении для малых предпринимателей и домашних производителей», — подчеркнула руководитель обслуживания малых предприятий банка Luminor Йоланта Айваре.
Опрос также показывает, что жители сравнительно часто используют наличные в небольших магазинах или торговых точках — 9%, в автосервисах или швейных мастерских — 8%, а также на мероприятиях, фестивалях и городских праздниках — 4%.
Только 9% жителей Латвии указали, что обычно вообще не пользуются наличными. Чаще всего так отвечают молодые люди до 29 лет.