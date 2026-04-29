Безнал наступает: почему латвийцы предпочитают не доставать наличные
В Латвии меняется сама культура потребления: кошелек постепенно уступает место карте и смартфону, а покупатель — привычке платить быстро и без лишних действий. Последние данные показывают, что это уже не просто тренд, а новая норма, к которой вынуждены подстраиваться и бизнес, и банковская инфраструктура.
За прошедший год число POS-терминалов среди клиентов банка Luminor выросло на 10%. Это не просто сухая статистика, а индикатор глубинных изменений: предприниматели все активнее адаптируются к ожиданиям покупателей, для которых безналичная оплата стала базовым удобством, а не дополнительной опцией.
Картина становится еще более наглядной, если посмотреть на поведение самих потребителей. По данным опросов, наличные деньги по-прежнему чаще используются на рынках, ярмарках и в сфере красоты — там, где технические возможности для приема карт еще не всегда доступны. Но даже в этих сегментах ситуация постепенно меняется.
Общий баланс уже явно смещен: в феврале доля безналичных платежей в Латвии достигла 79 % против 21 % наличных — исторический максимум по данным Банка Латвии. Фактически речь идет о переходе к экономике, где физические деньги становятся второстепенным инструментом.
Показательно и то, что к концу 2025 года в стране было выдано 2,3 миллиона платежных карт — в среднем 1,2 карты на одного жителя. Это означает, что для значительной части населения карта перестала быть единственной — у людей формируется целый набор финансовых инструментов.
Не менее важный сигнал — рост популярности цифровых кошельков. За год количество карт, добавленных в такие сервисы, увеличилось на 21 %, а в целом уже более 30 % всех карт интегрированы в мобильные приложения. Это означает, что даже пластик постепенно отходит на второй план, уступая место оплате через телефон.
Но главное изменение — в суммах. Латвийцы стали тратить больше за одну транзакцию: в 2025 году средний чек вырос на 14 % и достиг 19 евро. Частично это, конечно, объясняется инфляцией, однако рост также говорит о повышении доверия к безналичным платежам — люди готовы оплачивать картой не только мелкие покупки, но и более значимые расходы.
Интересно, что аналогичная динамика наблюдается и у соседей: в Литве и Эстонии средний чек уже достиг 23 евро, а в целом по Балтии он увеличился на 8 %.
Таким образом, Латвия уверенно движется к модели «cashless society», где наличные не исчезают полностью, но теряют доминирующую роль. Для бизнеса это означает необходимость инвестировать в современные платежные решения, а для потребителей — еще большую скорость и удобство повседневных расчетов. Вопрос уже не в том, будут ли люди платить безналично. Вопрос в том, как быстро исчезнет необходимость платить иначе.