Эта рыба вышла из воды и научилась "ходить" по суше - выглядит почти нереально
Илистые прыгуны выглядят так, будто природа на мгновение решила переписать правила: эти рыбы выбираются из воды, передвигаются по грязи с помощью плавников, дышат на суше и часами живут между двумя мирами — морем и берегом. Для ученых они стали живым примером того, как удивительно далеко может зайти эволюция.
Если бы человеку показали илистого прыгуна без объяснений, многие вряд ли сразу поверили бы, что перед ними рыба. Это существо выползает из воды, «ходит» по грязи, прыгает по берегу, карабкается по корням мангровых деревьев и часами живет вне воды. Со стороны оно больше напоминает странную смесь рыбы, лягушки и маленького доисторического существа. И при этом илистые прыгуны действительно остаются рыбами — представителями семейства бычковых.
Обитают они в тропических и субтропических приливных зонах: в мангровых лесах, болотах и илистых побережьях Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и Австралии. Именно там природа создала для них необычные условия. Два раза в день вода уходит во время отлива, оставляя огромные пространства влажного ила. Для большинства рыб это смертельная ловушка. Но для илистых прыгунов — привычная среда жизни.
Во время отлива они массово выбираются из воды и начинают вести почти «сухопутную» жизнь: охотятся, выясняют отношения, защищают территорию и ищут партнеров.
Самое удивительное — способ передвижения. Их грудные плавники устроены иначе, чем у большинства рыб: они мощные, мускулистые и расположены так, что позволяют буквально отталкиваться от поверхности. Илистый прыгун может быстро ползти по грязи, подпрыгивать на десятки сантиметров и резко менять направление. Некоторые виды даже способны забираться на низкие ветки и корни мангровых деревьев.
Со стороны кажется, будто рыба пытается «идти». Именно поэтому илистых прыгунов часто называют одним из самых наглядных современных примеров того, как миллионы лет назад позвоночные могли постепенно осваивать сушу.
Но главный вопрос — как рыба вообще дышит вне воды?
У илистых прыгунов сразу несколько приспособлений. Они сохраняют воду внутри жаберных камер — своеобразных резервуаров, которые не дают жабрам пересыхать. Кроме того, значительную часть кислорода они получают через влажную кожу и слизистую рта и глотки. По такому принципу частично дышат и некоторые амфибии.
Однако полностью независимыми от воды эти рыбы не стали. Если их кожа пересохнет, они погибнут. Поэтому илистые прыгуны постоянно держатся возле влажного ила, периодически возвращаются в воду и особенно активны в сырой среде.
Отдельного внимания заслуживают их глаза. Они расположены высоко на голове и сильно выпирают наружу, почти как у лягушки. Благодаря этому рыба может наблюдать за происходящим над поверхностью, оставаясь большей частью тела в воде или грязи. Более того, илистые прыгуны умеют втягивать глаза внутрь специальных полостей и таким образом очищать и увлажнять их — фактически это аналог моргания.
Поведение этих рыб тоже необычно для подводного мира. Самцы чрезвычайно территориальны. Во время конфликтов они поднимают высокий спинной плавник, широко раскрывают рот и начинают своеобразный «танец угроз». Иногда дело доходит до настоящих драк.
Еще интереснее устроено размножение. Самцы выкапывают глубокие норы в мягком иле. Внутри создается воздушная камера, куда самка откладывает икру. Это необходимо потому, что эмбрионам нужен кислород, которого в грязевом иле недостаточно. Самец затем буквально переносит пузырьки воздуха в нору, чтобы поддерживать нужные условия.
Для ученых илистые прыгуны — не просто экзотика. Их десятилетиями изучают биологи, эволюционисты и физиологи. Эти рыбы помогают понять, как древние позвоночные около 370 миллионов лет назад начали переход от жизни в воде к жизни на суше.
Конечно, илистые прыгуны — не прямые предки наземных животных. Но они показывают, как природа может шаг за шагом адаптировать организм к совершенно новой среде.