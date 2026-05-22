Эта рыба вышла из воды и научилась "ходить" по суше - выглядит почти нереально

Если бы человеку показали илистого прыгуна без объяснений, многие вряд ли сразу поверили бы, что перед ними рыба. Это существо выползает из воды, «ходит» по грязи, прыгает по берегу, карабкается по корням мангровых деревьев и часами живет вне воды. Со стороны оно больше напоминает странную смесь рыбы, лягушки и маленького доисторического существа. И при этом илистые прыгуны действительно остаются рыбами — представителями семейства бычковых.