Bloomberg: даже в Кремле считают войну против Украины зашедшей в тупик
В Кремле растет тревога из-за затянувшейся войны: часть российских элит считает, что наступление зашло в тупик, а украинские дроны уже меняют ход конфликта, нанося удары по территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, Украина и ее союзники все больше убеждаются в том, что российское вторжение теряет импульс. Киеву удалось стабилизировать линию фронта и затормозить весеннее наступление российской армии.
Одним из ключевых факторов Bloomberg называет стремительное развитие украинских беспилотных технологий. Украинские дроны все эффективнее наносят удары по российским войскам, объектам в тылу и даже глубоко на территории России.
На этом фоне внутри самой России усиливается критика в адрес Владимира Путина. Кроме военных проблем, давление на общество оказывает ухудшение экономической ситуации и ограничения интернета, что вызывает все большую усталость от войны среди обычных россиян.
По словам источников Bloomberg, тревожные настроения усиливаются и среди представителей российской элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники Кремля считают, что война фактически зашла в тупик.
При этом, как утверждает агентство, Путин хотел бы завершить войну уже до конца этого года — но исключительно на условиях, которые можно было бы представить как победу России.
Среди этих условий Bloomberg называет полный контроль над Донбассом, которого российская армия не смогла добиться более чем за десять лет конфликта, а также более широкое соглашение по безопасности с Европой, которое фактически признало бы территориальные приобретения Москвы.
Европейские дипломаты, опрошенные агентством, описывают атмосферу в России как «мрачную». По их словам, несмотря на относительную стабильность линии фронта, удары украинских дронов сделали войну ощутимой уже и для самой Москвы.