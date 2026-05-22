Мы обеспокоены: США следят за обвинениями России в адрес стран Балтии
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал обвинения России в адрес стран Балтии и предупредил об опасности эскалации, сообщает The Guardian.
Во время недавней пресс-конференции госсекретаря США Марко Рубио спросили о неоднократных обвинениях России в адрес стран Балтии. Москва утверждает — несмотря на категорические опровержения — что балтийские государства якобы помогают Украине запускать дроны для атак по территории России.
Рубио заявил, что такая ситуация «вызывает обеспокоенность», поскольку «всегда существует риск эскалации».
«Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу — и на то есть очевидные причины. Это вызывает беспокойство, потому что всегда есть риск, что подобные вещи могут перерасти в нечто большее, и такая возможность всегда существует», — сказал он.
По словам Рубио, США «внимательно следят за ситуацией» и поддерживают контакты с НАТО по этому вопросу. «Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который может перерасти в нечто гораздо более опасное», — подчеркнул госсекретарь США.
Ранее Польша резко отреагировала на заявления Москвы о Латвии и странах Балтии: в Варшаве назвали российские обвинения ложными, а угрозы в адрес союзников — неприемлемыми.
В свою очередь в самой России продолжают нагнетать антилатвийские настроения. Из уст пропутинских военных экспертов уже звучат конкретные угрозы в адрес Латвии - вплоть до применения оружия.