В российской разведке заявили о подготовке ударов с территории Латвии и пригрозили "возмездием"
Служба внешней разведки России выступила с заявлением, в котором обвинила Украину в подготовке новых ударов по российским тыловым регионам и отдельно упомянула Латвию.
Российская сторона заявляет, что командование Вооруженных сил Украины якобы «ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам РФ». По версии Службы внешней разведки России, Киев таким образом стремится продемонстрировать европейским партнерам сохранение боевого потенциала украинской армии и ее способность наносить ущерб российской экономике.
В заявлении также утверждается, что Украина якобы «не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли Вооруженным силам Украины страны Балтии», а беспилотники планируется запускать с территории этих государств. Российское ведомство утверждает, что такой подход должен сократить время подлета до целей и повысить эффективность атак.
Отдельный блок заявления касается Латвии. Служба внешней разведки России утверждает, что, несмотря на опасения латвийской стороны стать целью ответного удара Москвы, Киев якобы убедил Ригу согласиться на проведение такой операции. В сообщении говорится, что украинская сторона якобы делала акцент на невозможности точно установить место запуска беспилотников.
Российское ведомство также заявило, что в Латвию якобы уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. По версии Службы внешней разведки России, они размещены на латвийских военных базах в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе.
Заявление российской разведки завершается прямым предупреждением в адрес Латвии. Ведомство утверждает, что современные средства разведки якобы позволяют установить координаты точки старта беспилотников, а также заявляет, что координаты «центров принятия решений» на латвийской территории России известны. В тексте также говорится, что членство Латвии в НАТО «не защитит» тех, кого российская сторона называет «пособниками террористов».