Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)
Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал ...
Падение дронов в Латвии: Киев обвинил Россию и предложил помощь Балтии
Киев утверждает, что российские средства радиоэлектронной борьбы изменили курс украинских беспилотников. После инцидента Украина предложила странам Балтии помощь в защите неба.
Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, в том числе напрямую привлекая украинских специалистов, чтобы предотвращать инциденты с дронами, вызванные российской радиоэлектронной борьбой. Об этом в социальной сети X заявил Андрей Сибига. Также он подтвердил это в разговоре с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.
I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026
The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.
I reaffirmed Ukraine’s willingness…
Сибига пишет, что расследование якобы доказало: произошедший в четверг в Резекне инцидент с дронами стал результатом российской радиоэлектронной войны, когда украинские беспилотники были преднамеренно отклонены от своих целей в России.
Сибига подчеркнул, что цель Украины — обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии, в том числе помогая укреплять защиту воздушного пространства.
Как сообщалось ранее, Сибига указывал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского рассматривается возможность отправки украинских экспертных групп для помощи в усилении безопасности воздушного пространства стран, поддерживающих Украину, от любых подобных инцидентов.