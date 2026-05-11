Бригады Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы недалеко от объекта хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне, где упал дрон.

Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)

Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал ...

В Латвии

Падение дронов в Латвии: Киев обвинил Россию и предложил помощь Балтии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Киев утверждает, что российские средства радиоэлектронной борьбы изменили курс украинских беспилотников. После инцидента Украина предложила странам Балтии помощь в защите неба.

Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, в том числе напрямую привлекая украинских специалистов, чтобы предотвращать инциденты с дронами, вызванные российской радиоэлектронной борьбой. Об этом в социальной сети X заявил Андрей Сибига. Также он подтвердил это в разговоре с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Сибига пишет, что расследование якобы доказало: произошедший в четверг в Резекне инцидент с дронами стал результатом российской радиоэлектронной войны, когда украинские беспилотники были преднамеренно отклонены от своих целей в России.

Сибига подчеркнул, что цель Украины — обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии, в том числе помогая укреплять защиту воздушного пространства.

Как сообщалось ранее, Сибига указывал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского рассматривается возможность отправки украинских экспертных групп для помощи в усилении безопасности воздушного пространства стран, поддерживающих Украину, от любых подобных инцидентов.

Темы

УкраинаКиевВладимир ЗеленскийБайба БражеРезекнеНациональные вооруженные силыЛатгалеНовости регионов

Другие сейчас читают