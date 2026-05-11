Падение дронов в Латвии: Киев обвинил Россию и предложил помощь Балтии

Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, в том числе напрямую привлекая украинских специалистов, чтобы предотвращать инциденты с дронами, вызванные российской радиоэлектронной борьбой. Об этом в социальной сети X заявил Андрей Сибига. Также он подтвердил это в разговоре с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.