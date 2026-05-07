После ночного ЧП с дронами в Резекне власти созвали заседание: Силиня недовольна временем предупреждения жителей
В Латвии после ночного инцидента с дронами в Латгале проверят, почему предупреждение жителям было разослано уже после удара по объекту хранения нефтепродуктов в Резекне. Власти признают: система оповещения сработала, но ее алгоритмы еще предстоит оценить.
В четверг после заседания Совета по кризисному управлению премьер-министр Эвика Силиня заявила, что недовольна тем, что сообщение системы сотового вещания о возможной угрозе было отправлено только после того, как инцидент на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне уже произошел.
По словам премьер-министра, такие случаи нужно рассматривать как последствия войны России против Украины, и Латвии следует быть готовой к тому, что подобные инциденты могут повторяться.
Силиня подчеркнула, что сама система сотового вещания в этот раз работала, однако вопросы вызывает момент ее применения. Объяснения будут затребованы у министра обороны Андриса Спрудса.
Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)
Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал ...
На пресс-конференции в Резекне Спрудс признал, что вопрос о возможном запоздании предупреждения является обоснованным. По его словам, необходимо оценить, что сработало, а что нет.
«Я также проведу такую оценку и проверку и поручаю провести ее в рамках вооруженных сил — что именно сработало или не сработало», — заявил Спрудс.
При этом министр отметил, что сотовое вещание запускается после обобщения определенного массива информации. По его словам, каждую ночь поступает много данных, однако это не означает, что систему оповещения нужно включать «каждую минуту». Спрудс подчеркнул, что произошедшее будет оценено, а при необходимости алгоритмы будут усовершенствованы.
По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в ночь на четверг в 3.32 поступила информация о взрыве, который якобы был слышен в Резекне, на улице Ригас. После обследования территории на улице Ригас, аллее Атбривошанас и улице Виляны никаких опасных факторов или взрывов обнаружено не было.
В 4.32 поступил вызов на улицу Комунала, где были повреждены резервуары для хранения нефтепродуктов. В соответствии с алгоритмом в 4.09 был получен запрос на распространение сообщения сотового вещания в Лудзенском и Балвском краях. Сообщение было разослано за 28 секунд.
В 4.43 поступило задание объявить предупреждение в Резекне и Резекненском крае. Это сообщение было отправлено за 63 секунды. Уведомление об окончании угрозы было распространено в 8.20.
Все три сообщения сотового вещания также были опубликованы на сайте и в приложении 112.lv. По словам главы Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньша Балтманиса, признаков того, что эти ресурсы были недоступны для общества, нет.
Глава Государственной полиции Арманд Рукс после заседания Совета по кризисному управлению вновь призвал жителей соблюдать ограничения, указанные в сообщениях сотового вещания, и внимательно следить за официальными предупреждениями.
По его словам, несмотря на разосланные уведомления о возможной угрозе в воздушном пространстве, в Латгале «жизнь кипела», а люди продолжали передвигаться в обычном режиме.
«Более четырех часов сотовое вещание было в силе, но мы видели, что жизнь кипела, люди продолжали передвигаться в повседневном режиме», — сказал Рукс.
Он также сообщил, что после попадания дрона в резервуар для хранения нефтепродуктов место происшествия было ограничено, туда прибыли эксперты. По словам Рукса, обмен информацией между службами был хорошим, хотя ситуацию осложняло то, что данные поступали одновременно из многих источников, и службам необходимо было быстро в них ориентироваться.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в связи с инцидентом важно, чтобы жители следили именно за официальными источниками информации, а не за сообщениями в социальных сетях, поскольку там часто распространяется ложная информация.
Она напомнила, что недавно в соцсетях распространялись полностью ложные утверждения о том, что Латвия якобы открыла свое воздушное пространство, чтобы Украина могла с ее территории наносить удары по России.
«Россия будет делать все, чтобы и жителей Латвии подвергнуть влиянию информационной войны», — добавила Силиня.
Премьер также призвала жителей относиться к официальным сообщениям очень серьезно и выполнять содержащиеся в них указания.
По ее словам, Украина готова поделиться с Латвией своим опытом в связи с подобными инцидентами. «Нам на границе такая экспертиза пригодилась бы», — сказала Силиня.
Министр экономики Виктор Валайнис на заседании Совета по кризисному управлению подтвердил, что инцидент на объекте в Резекне не повлияет на безопасность государственных запасов нефти, сообщила премьер.
Силиня также отметила, что подобные ситуации в целом закаляют общество. По ее оценке, самоуправления отреагировали на инциденты достаточно быстро и приняли правильные решения. На государственном уровне могут быть разработаны дополнительные рекомендации, чтобы у самоуправлений было больше свободы действий в подобных ситуациях.
Расследование по факту падения дрона в Резекне продолжается в рамках уголовного процесса. Только в ходе расследования можно будет установить происхождение беспилотника.