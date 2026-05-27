Жителям Болдераи приготовили сюрприз: у них будет место, где можно бесплатно приобщиться к европейским ценностям
29 мая в 16:00 в саду Болдерайского филиала Рижской центральной библиотеки на улице Гайгалас, 3, состоится открытие нового пространства безотходной культуры. На территории библиотеки созданы две уличные читальни, многофункциональное сооружение — сцена, помещение для мероприятий и склад, а также места для сидения на 50 посетителей.
Новый сад библиотеки создан совместно с жителями и реализован в соответствии с принципами безотходной экономики и Нового европейского Баухауса, объединяя эстетику, устойчивость и инклюзивность. В благоустройстве использованы повторно примененные материалы, а также долговечные и многофункциональные решения, гармонично вписывающиеся в окружающую среду и способствующие бережному использованию ресурсов.
Болдерайский филиал библиотеки после реконструкции был открыт летом 2024 года с целью стать центром культурной, образовательной и социальной жизни района. Создание библиотечного сада стало особой частью проекта, демонстрируя, как общественное пространство может одновременно быть функциональным, эстетичным и экологичным.
В создании проекта важную роль сыграло участие местного сообщества. Перед разработкой концепции сада жителей пригласили высказать свои идеи и пожелания относительно благоустройства территории. Осенью 2025 года разработчики проекта благоустройства — SIA Tandeems Cycle — совместно с жителями улучшали прототипы отдельных элементов, чтобы на практике протестировать и доработать задуманные решения.
В результате совместной работы жителей и профессионалов жители Болдераи и всей Риги получили новое культурное пространство, которое одновременно напоминает о необходимости бережного, долговечного и повторного использования бытовых предметов, текстиля и строительных материалов.
На празднике открытия пройдут творческие мастерские и состоится авторский концерт Лаумы Казаки. В открытии примет участие мэр Риги Виестурс Клейнбергс, а также люди, участвовавшие в благоустройстве сада.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что между Болдераей и Вецмилгрависом могут запустить пассажирский паром.