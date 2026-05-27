Жителям Болдераи приготовили сюрприз: у них будет место, где можно бесплатно приобщиться к европейским ценностям

Новый сад библиотеки создан совместно с жителями и реализован в соответствии с принципами безотходной экономики и Нового европейского Баухауса, объединяя эстетику, устойчивость и инклюзивность. В благоустройстве использованы повторно примененные материалы, а также долговечные и многофункциональные решения, гармонично вписывающиеся в окружающую среду и способствующие бережному использованию ресурсов.