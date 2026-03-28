Уже в следующем году между Болдераей и Вецмилгрависом может курсировать пассажирский паром
Рижское самоуправление в настоящее время активно рассматривает возможность уже в следующем году запустить регулярные пассажирские перевозки на пароме в низовьях Даугавы, а в обозримом будущем дополнить этот маршрут и автомобильной переправой, сообщает программа "360TV Ziņas".
Этот замысел, уже обсуждавшийся в Рижской думе, предусматривает соединение Болдераи и Вецмилгрависа, что существенно облегчит передвижение между обоими берегами Даугавы в северной части города. Главная стратегия, позволяющая избежать огромных капиталовложений, — тесное сотрудничество с Рижским свободным портом с использованием уже существующих и действующих причалов.
Вопрос о необходимости парома попал в повестку дня самоуправления после гражданской инициативы, которую подписали более двух тысяч рижан.
В настоящее время дорога из Болдераи до Вецмилгрависа общественным транспортом пролегает через центр города и в часы пик может занимать до полутора часов. Местные жители указывают, что прямое водное сообщение сократило бы это время приблизительно до семи минут — неоценимое преимущество как для работающих, так и для семей с детьми.
Председатель комитета по развитию города Эдгар Бергхолц подчеркивает, что пассажирский паром мог бы начать курсировать уже в следующем году, тогда как введение транспортной переправы потребует несколько больше времени и исследований. Проект приобретает особую актуальность в контексте планируемого ремонта Вантового моста, который неизбежно создаст дополнительную нагрузку на Каменный, Островной и Южный мосты. В такой ситуации паром стал бы эффективным решением для снижения общего транспортного потока и разгрузки центра.
Эксперт в области транспорта Талис Линкайтс также оценивает этот эксперимент положительно, отмечая, что потенциал речного сообщения в Риге до сих пор использовался недостаточно. По его мнению, начинать следует с пассажирских перевозок, чтобы на практике оценить спрос и подобрать наилучшее решение для нужд города. Планируется, что пассажирский паром будет курсировать раз в час или в два часа, тогда как переправа для грузового транспорта в часы пик могла бы обеспечивать до двух рейсов в час, тем самым способствуя экономическому возрождению районов Болдераи и Вецмилгрависа.