Уже в следующем году между Болдераей и Вецмилгрависом может курсировать пассажирский паром

Эксперт в области транспорта Талис Линкайтс также оценивает этот эксперимент положительно, отмечая, что потенциал речного сообщения в Риге до сих пор использовался недостаточно. По его мнению, начинать следует с пассажирских перевозок, чтобы на практике оценить спрос и подобрать наилучшее решение для нужд города. Планируется, что пассажирский паром будет курсировать раз в час или в два часа, тогда как переправа для грузового транспорта в часы пик могла бы обеспечивать до двух рейсов в час, тем самым способствуя экономическому возрождению районов Болдераи и Вецмилгрависа.