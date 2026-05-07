Бригады Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы недалеко от объекта хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне, где упал дрон.

Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)

Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал ...

"Дом задрожал, проснулись дети, до сих пор страшно!" Жители Резекне делятся впечатлениями после инцидента с дронами

Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал в нефтяной резервуар в Резекне. О пережитом ночью в социальных сетях рассказывают жители Резекне и окрестностей.

Люди сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов с неба и шум, напоминающий самолет, а также видели вспышки света.

Несколько очевидцев в социальных сетях пишут, что беспилотники пролетали прямо над их домами. Как следует из обсуждений жителей, как минимум два сильных грохота были отчетливо слышны как в центре Резекне и недалеко от Резекненского мясокомбината, так и в более отдаленных населенных пунктах — в Макашаны, Тутаны и даже в 30 километрах от города.

«При первом взрыве дом аж задрожал. Я проснулась, но спросонья подумала, что это гром», — делится впечатлениями одна из местных жительниц.

«Мы в Тутаны, но до сих пор страшно. Оно летало вокруг, пришлось будить детей. Я тоже слышала два взрыва вдалеке», — откровенно пишет местная жительница Надежда.

В Карсаве, по словам местных жителей, утро прошло спокойно.

У людей вызвало недоумение и резкое возмущение то, что сообщения государственной системы раннего предупреждения, то есть уведомления сотового вещания на мобильные телефоны, были получены более чем через полтора часа после произошедшего.

«Самое глупое, что когда снег, град или гроза, эти уведомления на телефоны приходят даже за час до этого. А тут, когда уже произошли два взрыва, сообщение приходит целый час СПУСТЯ», — возмущается жительница Резекне Юлия, с мнением которой согласились многие.

«Какая еще работа над системой противовоздушной обороны? Такое ощущение, что Национальные вооруженные силы чешут яйца и играют в покемонов на компьютере», — резко пишет Мартиньш.

