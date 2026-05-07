После ночного инцидента с дронами в Резекне начат уголовный процесс о преступлении против государства
Рано утром в четверг во время инцидента с дроном в Резекне были повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов.
Как агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 3:30 на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне.
На месте было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых нефтепродукты не находились. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, возгорание оперативно потушили. При проверке резервуаров тепловизором повышенная температура в них не была зафиксирована.
Государственная полиция подтвердила, что оперативные службы на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обнаружили возможные обломки дрона. Полиция начала уголовный процесс по 10-й главе Уголовного закона — «Преступления против государства». Правоохранители оцепили пострадавшую территорию и продолжают расследование.
На месте работали пожарные с шестью автоцистернами и автолестницей, а также Государственная полиция и Национальные вооруженные силы (НВС).
По запросу Национальных вооруженных сил в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба направила сообщение через систему сотового вещания в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае.
Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис незадолго до 7:00 в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» пояснил, что полиция получила информацию о двух предположительно упавших дронах: один, возможно, упал на нефтебазе, место падения второго еще ищут.
Зеллис также отметил, что на данном объекте хранения нефтепродуктов создан штаб оперативного управления.
Национальные вооруженные силы напоминают: пока продолжается российская агрессия против Украины, возможны повторные случаи, когда в воздушное пространство Латвии влетает или к нему приближается иностранный беспилотный летательный аппарат.