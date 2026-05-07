После ночного инцидента с дронами в Резекне начат уголовный процесс о преступлении против государства
Фото: Скриншот видео
На нефтебазе в Резекне тлела обшивка резервуара после возможного падения дрона.
Аварии и происшествия

После ночного инцидента с дронами в Резекне начат уголовный процесс о преступлении против государства

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Рано утром в четверг во время инцидента с дроном в Резекне были повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов.

Как агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 3:30 на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне.

На месте было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых нефтепродукты не находились. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, возгорание оперативно потушили. При проверке резервуаров тепловизором повышенная температура в них не была зафиксирована.

Государственная полиция подтвердила, что оперативные службы на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обнаружили возможные обломки дрона. Полиция начала уголовный процесс по 10-й главе Уголовного закона — «Преступления против государства». Правоохранители оцепили пострадавшую территорию и продолжают расследование.

Фото: очевидец
Поврежденный резевуар.
Поврежденный резевуар.

На месте работали пожарные с шестью автоцистернами и автолестницей, а также Государственная полиция и Национальные вооруженные силы (НВС).

По запросу Национальных вооруженных сил в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба направила сообщение через систему сотового вещания в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае.

Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис незадолго до 7:00 в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» пояснил, что полиция получила информацию о двух предположительно упавших дронах: один, возможно, упал на нефтебазе, место падения второго еще ищут.

Зеллис также отметил, что на данном объекте хранения нефтепродуктов создан штаб оперативного управления.

Национальные вооруженные силы напоминают: пока продолжается российская агрессия против Украины, возможны повторные случаи, когда в воздушное пространство Латвии влетает или к нему приближается иностранный беспилотный летательный аппарат.

Темы

РезекнеГосударственная полицияГосударственная пожарно-спасательная службаНациональные вооруженные силыГПССЛатгалеПолицияАндрис ЗеллисНовости регионовРезекненский край

Другие сейчас читают