Люди этих месяцев рождения чаще всего оказываются интровертами
Им не нужны шумные вечеринки и бесконечное общение. Рожденные в эти месяцы ценят уединение, глубину и внутреннюю гармонию больше, чем внимание окружающих.
Сайт Simply Psychology определяет интровертов как людей, которые «склонны быть тихими, сдержанными и предпочитают занятия в одиночестве». Если экстраверты чувствуют прилив энергии в обществе и любят проводить время с близкими, то интроверты восстанавливаются в уединении и размышлениях, зачастую без необходимости взаимодействовать с другими. При этом интроверты вполне способны строить глубокие и счастливые отношения. Однако астрологи считают, что именно четыре месяца рождения особенно часто связаны с интровертным типом личности. Такие люди обладают внутренней глубиной, которую по-настоящему способны понять прежде всего они сами.
Февраль — интроверт, который живет в собственном мире мыслей
Люди, рожденные в феврале, словно обладают богатым внутренним миром и мудростью не по годам. Еще в детстве окружающие могут чувствовать в их мягком взгляде черты «старой души». Это гуманисты, стремящиеся сделать мир лучше, поэтому они особенно чувствительны к чужой боли, гневу и переживаниям.
Одиночество помогает им не только вернуться к себе, но и мечтать, творить и воплощать высокие идеалы в реальность. Эти интроверты не созданы для того, чтобы подстраиваться под шаблоны. Напротив — они стремятся менять привычный порядок вещей, следуя своему внутреннему видению и превращая то, что другим кажется фантазией, в реальность.
Июль — интроверт, который любит быть дома
Рожденные в июле обычно очень закрытые люди, склонные «прятаться в своем панцире». Независимо от того, Рак это или Лев, для них особенно важны эмоциональная безопасность и ощущение душевного тепла. Поэтому чаще всего их можно найти дома — и их это полностью устраивает.
Они предпочитают тесный круг семьи и близких друзей шумной социальной жизни и случайным знакомствам. Июльские люди доверяют своей интуиции и внутреннему голосу больше, чем чужому одобрению. Уединение помогает им лучше услышать себя, понять свое предназначение и почувствовать внутреннюю гармонию.
Сентябрь — интроверт, который замечает все, но говорит мало
Если у вас есть друг, который ценит качество общения больше количества людей вокруг и впускает в свой мир лишь избранных, скорее всего, он родился в сентябре. Сентябрьские интроверты очень избирательны в том, кому доверяют свою энергию. Будь то внимательная Дева или дипломатичные Весы, они умеют поддерживать интересный разговор и легко общаются с окружающими.
Но, несмотря на хорошие коммуникативные навыки, они искренне ценят тишину и предпочитают проводить время либо наедине с собой, либо рядом с несколькими действительно близкими людьми. Они аналитичны, наблюдательны и замечают детали, которые ускользают от других. Поэтому они особенно осторожны в выборе своего круга общения. Эти люди не ищут отношений ради ощущения собственной полноценности — им нужны связи, которые действительно делают их жизнь богаче и значимее.
Ноябрь — интроверт, который открывается только избранным
Люди, рожденные в ноябре, считаются одними из самых скрытных среди всех месяцев рождения. Они тщательно выбирают, кому показать свое настоящее «я». Независимо от того, Скорпион это или Стрелец, их отличает отсутствие поверхностности. Если они любят и ценят человека, то вкладываются в отношения всей душой, а пустые разговоры им совершенно неинтересны.
Им гораздо ближе беседы, которые вдохновляют, меняют взгляд на жизнь или заставляют задуматься. В одиночестве они легко соединяют сознательные и подсознательные мысли, приходя к глубоким выводам и осознанию своего предназначения. Такие люди нередко вдохновляют окружающих на перемены. И хотя кого-то может пугать их внутренняя глубина, ноябрьских интровертов это не беспокоит. Они принимают себя со всеми достоинствами и недостатками и скорее выберут одиночество, чем будут поддерживать поверхностные связи.