Сильный ветер натворил бед в Латвии: за день спасатели получили более 100 вызовов
Сильный ветер в среду принес десятки вызовов спасателям по всей Латвии: деревья падали на дороги, автомобили и дома, а больше всего сообщений о последствиях непогоды поступило из Риги и Рижского региона.
В среду до 19:00 на единый номер экстренной помощи 112 поступило 111 заявок о последствиях сильного ветра.
В большинстве случаев ветер повалил деревья на проезжую часть. В четырех случаях в Риге дерево упало на автомобиль. Еще в одном случае в Риге дерево сорвало кровельное покрытие с жилого дома. В Прейли дерево упало на автомобиль и жилой дом.
Больше всего вызовов — 34 — поступило в Риге, еще 29 — в Рижском регионе. В Латгале из-за последствий ветра получено 27 вызовов, в Видземе — десять, в Земгале — девять, в Курземе — два. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе — из Ропажского края.
Как наблюдало агентство LETA, в Старой Риге, у входа в здание Банка Латвии, упало дерево. Его ветви и часть ствола рухнули на тротуар, место происшествия огорожено предупреждающими лентами.
Очевидцы также сообщают, что в Торнякалнсе, на улице Алтонавас, в среду вечером ветер повалил березу, которая заблокировала движение.