Пожарные успели вовремя: в Лиепае огонь уничтожил сарай и едва не перекинулся на дома
На улице Силькю в Лиепае огонь уничтожил деревянную постройку — строение находилось между двумя частными домовладениями, и пламя даже задело одно из них. Если бы спасатели не прибыли вовремя, ущерб, возможно, был бы значительно больше.
Деревянный сарай прямо у участка Вии загорелся около шести вечера. Женщина в тот момент отдыхала дома, когда услышала шум и решила выйти на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, сообщает «Degpunktā».
«Как будто петарды стреляют — здесь вокруг молодежь и дети. Подумала, что надо пойти посмотреть, с какой стороны это. Было ощущение, что и дымом пахнет, а потом я увидела, что горит. Но пожарных уже вызвали, потому что, когда я звонила, мне сказали: уже едут!» — сказала Вия.
Артур Якубаускис, оперативный дежурный Лиепайского отделения Государственной пожарно-спасательной службы: «Поступило сообщение о пожаре. Прибыв на место происшествия, первое подразделение, отреагировав достаточно оперативно, установило, что сарай горит по всей площади — примерно 29 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям все это очень быстро удалось локализовать и ликвидировать».
Местные жители дали полиции показания о том, что видели и слышали, в том числе и Вия. Женщина точно не знает, что стало причиной пожара, но допускает, что стоит обратить внимание на посторонних людей, которые раньше облюбовали эту постройку: «Ну, бывало, что там были бездомные, двери там были взломаны. Просто там всякое бывало — двери и открытыми стояли. Там уже много лет такая ситуация, что толком непонятно».
Сарай, который теперь превратился в груду мусора, во время пожара создал проблемы и соседям. Стена и крыша соседнего дома немного повреждены. Хозяйственная постройка семьи Вии, которая находится прямо за стеной, была залита водой пожарными, и муж женщины вместе с сыном работали над тем, чтобы немного устранить последствия.
Выяснилось, что сгоревшая постройка принадлежала одной женщине. Теперь она обязана убрать обломки в установленный срок. Если этого не будет сделано, работы выполнит самоуправление, а счет выставят владелице.