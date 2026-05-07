После падения дрона в Резекне организациям в Латвии советуют проверить, готовы ли они к худшему сценарию
После инцидента с дроном в Резекне организация Civilian Resilience Nordic (CIREN) призывает самоуправления и предприятия срочно проверить, готовы ли они к реальному кризису, а не только на бумаге.
Организация устойчивости Северных стран (Civilian Resilience Nordic, CIREN) призывает самоуправления, предприятия и организации не только в приграничных районах Латвии, но и во всем Балтийском регионе срочно пересмотреть, актуализировать и практически проверить свои планы кризисного управления и непрерывности деятельности после сегодняшнего инцидента с дроном на нефтебазе в Резекне.
По оценке CIREN, сегодняшний инцидент в Резекне показывает, что среда безопасности в Балтийском регионе продолжает быстро меняться, а военные или гибридные угрозы в дальнейшем, вероятнее всего, будут затрагивать не только приграничные территории. Современные угрозы могут повлиять на критическую инфраструктуру, предприятия, логистические цепочки, связь, энергоснабжение и общественный порядок на значительно более широкой географической территории.
«Этот инцидент — еще одно напоминание о том, что планы гражданской защиты и готовность к кризисам больше не являются только теоретическим или административным вопросом. Организациям нужны не только документы в папках, но и практически проверенные алгоритмы действий, обученный персонал, альтернативные решения для обеспечения непрерывности деятельности, а также проверенные партнеры по сотрудничеству и четкая структура принятия решений в кризисных ситуациях. Во многих организациях таких планов до сих пор нет вообще», — отмечает член правления CIREN Янис Ванагс.
CIREN рекомендует предприятиям и самоуправлениям в ближайшее время обновить планы кризисного управления и непрерывности деятельности, проверить уязвимость критической инфраструктуры, организовать практические стресс-тесты, настольные симуляции и полномасштабные учения. Также организация советует оценить альтернативные каналы связи и варианты энергоснабжения, проверить алгоритмы действий персонала при воздушной угрозе, киберинцидентах, перебоях с электричеством, кампаниях дезинформации и других чрезвычайных ситуациях, а также порядок оповещения жителей. Кроме того, CIREN призывает укреплять сотрудничество между предприятиями, самоуправлениями, государственными институциями и вооруженными силами.
Речь идет и о вполне практической подготовке: жители должны знать и заранее проверить маршрут к безопасному укрытию, а крупные города совместно с вооруженными силами — подготовить позиции противодронной защиты, планы и алгоритмы действий, а также согласовать эти меры с планами гражданской защиты.
Хотя вопросы устойчивости предприятий и общества уже несколько лет находятся в повестке, а многие считают, что Латвия, ее предприятия и жители готовы к кризисным ситуациям, реальные данные, по оценке CIREN, показывают недостаточную готовность. Представленный в прошлом году на Северном саммите устойчивости анализ Norstat свидетельствует, что только 19% жителей Латвии в течение предыдущего года участвовали в каких-либо учениях по гражданской защите или кризисной готовности, тогда как 80% этого не делали. Новые данные о развитии ситуации в этой сфере будут представлены 10 сентября 2026 года на очередном Северном саммите устойчивости.
Цель CIREN — улучшить способность жителей и организаций Северной Европы действовать в случае фактических или потенциальных природных катастроф, террористических угроз, гибридных угроз и угроз «серой зоны», военных действий или других антропогенных катастроф. Организация также стремится укреплять устойчивость за счет мер по снижению угроз и подготовке к ним, реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечения непрерывности деятельности и последующего восстановления.