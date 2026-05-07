После падения дрона в Резекне организациям в Латвии советуют проверить, готовы ли они к худшему сценарию

Хотя вопросы устойчивости предприятий и общества уже несколько лет находятся в повестке, а многие считают, что Латвия, ее предприятия и жители готовы к кризисным ситуациям, реальные данные, по оценке CIREN, показывают недостаточную готовность. Представленный в прошлом году на Северном саммите устойчивости анализ Norstat свидетельствует, что только 19% жителей Латвии в течение предыдущего года участвовали в каких-либо учениях по гражданской защите или кризисной готовности, тогда как 80% этого не делали. Новые данные о развитии ситуации в этой сфере будут представлены 10 сентября 2026 года на очередном Северном саммите устойчивости.