Дроны в небе над Латвией: власти заявили, что целенаправленного удара пока не видят
После утренних инцидентов с дронами власти Латвии заявили, что признаков террористической угрозы сейчас не видят. Один из упавших беспилотников еще ищут, а Служба государственной безопасности работает в усиленном режиме.
В связи с инцидентами с дронами в Латвии террористической угрозы не усматривается, заявил агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Он сообщил, что службы сейчас ищут второй упавший дрон. По имеющейся у служб информации, он мог упасть в отдаленном и необитаемом месте в Резекненском крае.
По словам Козловскиса, в связи с инцидентами с дронами террористической угрозы в Латвии не усматривается. Предварительно также нет признаков того, что беспилотники были целенаправленно направлены на конкретные объекты. Министр не смог прокомментировать, были ли это украинские дроны.
Козловскис также сообщил, что Служба государственной безопасности работает в усиленном режиме.
По запросу Национальных вооруженных сил (НВС) в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба разослала оповещение по сотовой сети в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае. Незадолго до 9:00 службы сообщили, что объявленная утром в четверг угроза в воздушном пространстве Балвского, Лудзенского и Резекненского краев завершилась.