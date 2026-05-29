В МВД требуют говорить только по-латышски, но в экстренных ситуациях все-таки можно обращаться и на других языках
Новый министр внутренних дел Янис Домбрава начал работу с распоряжения о языке: в системе внутренних дел при исполнении обязанностей теперь должны использовать только латышский. При этом для экстренных ситуаций и обращений в полицию, к медикам или спасателям сохраняются исключения.
В заявлении для СМИ Янис Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение — обязать всех сотрудников системы внутренних дел при исполнении рабочих обязанностей, а также во взаимном общении с жителями и коллегами использовать только государственный язык.
В пятницу вечером Домбрава в еще одном заявлении для СМИ уточнил, что распоряжение адресовано государственному секретарю Министерства внутренних дел, руководителям учреждений, подчиненных Министерству внутренних дел, а также начальнику Службы финансовой разведки.
По словам министра, этим решением он хотел подчеркнуть значение государственного языка и подтвердить последовательный подход к обеспечению его использования при исполнении служебных обязанностей.
В то же время Домбрава указывает, что Закон о государственном языке предусматривает: государственные и муниципальные учреждения, суды и учреждения, относящиеся к судебной системе, а также государственные или муниципальные предприятия принимают и рассматривают документы от частных лиц только на государственном языке, за исключением случаев, предусмотренных этим законом.
В частности, эти правила не распространяются на обращения граждан в полицию и лечебные учреждения, спасательные службы и другие учреждения в случаях срочного вызова медицинской помощи, совершения преступлений или других правонарушений, а также при вызове неотложной помощи в случае пожара, аварии или других несчастных случаев.
Что касается контроля в конкретных учреждениях, за обеспечение выполнения распоряжений в повседневной работе обычно отвечают руководители учреждений и непосредственные начальники, которые организуют внутренний порядок работы и контролируют исполнение должностных обязанностей.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на инициативу министра резко отреагировал депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш. В своем обращении он назвал такое решение «непорядочным и непрофессиональным».