Культуролог о будущем латышского языка - он "должен стать сексуальным", а не навязанным

«Читая латвийскую прессу, я начал замечать черты “ждановщины” — характерной для сталинской политики, с тем же регламентирующим, карательным языком, с презрением к другим культурам и языкам. К сожалению, надо сказать, что это никак не укрепляет позитивное отношение к латышскому языку, потому что нельзя, как в комической опере “Похищение из сераля”, сказать: “Я приказываю тебе с сегодняшнего дня меня любить!” Латышский язык — это прекрасная основа нашей общей нации, но именно этого политическая элита не хочет. Вечный дискурс об угрозе очень выгоден. Это такая утка, несущая яйца. Кто же этой утке отрубит голову? Конечно, никто. Поэтому я считаю, что латышский язык должен становиться частью публичного пространства не через наказание или осуждающий дискурс, а через максимальную открытость. Я бы сказал, что язык должен стать сексуальным».