"Мы не можем позволить себе не говорить по-русски": неожиданное мнение эксперта
Нужно ли говорить на русском в Латвии — или пора отказаться? Пока многие политики ратуют за полный запрет, некоторые эксперты предупреждают: такие действия могут привести к обратному эффекту и усилить влияние дезинформации.
В Латвии продолжаются споры о роли русского языка в повседневной жизни: одни резко выступают против его присутствия, другие фактически приняли его как вторую рабочую реальность. На эту тему в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 высказался Эрик Лингеберзиньш, доцент Turība и председатель правления Ассоциации туристических агентов и операторов Латвии.
По его мнению, полностью отказаться от русского языка страна сейчас не может. «Мы не можем позволить себе не говорить. В том числе и на русском языке», — подчеркнул он.
Эксперт считает, что нынешняя ситуация — результат многолетней политики: «Это последствия, на мой взгляд, более чем 20-летнего подхода, как мы позиционировали себя как государство — между Востоком, имея в виду Россию и другие страны СНГ, и Западом». Именно на этом, по его словам, строились ключевые отрасли: «На этом основывалось развитие нашей экономики, финансового сектора, транспортной инфраструктуры».
Однако необходимые изменения не были реализованы вовремя: «Мы своевременно не начали осуществлять перемены, которые привели бы к смене фокуса». В результате в стране сформировалась значительная группа людей, в том числе лояльных государству, но не владеющих латышским языком:
«Это также достаточно лояльные люди, которые не выучили латышский язык, и в этом мы можем винить только самих себя».
Лингеберзиньш подчеркивает, что государство недостаточно инвестировало в доступное обучение языку: «Мне хотелось бы видеть, чтобы бесплатные курсы латышского языка были доступны на каждом углу, в каждом торговом центре, но мы и в этом направлении не пошли».
По его мнению, попытки ограничить информацию на русском языке могут привести к опасным последствиям: «Надеяться, что если мы перестанем предоставлять информацию этим людям, это повысит безопасность общества — ошибочно. Когда что-то запрещается, всегда возникает обратная реакция». Он предупреждает, что в таком случае люди будут искать альтернативные источники: «Они будут смотреть то, что рассказывают политические силы или деятели в социальных сетях, где распространяется абсолютно ложная информация, и для них это может стать истиной».
Поэтому, считает эксперт, бороться нужно не запретами, а содержанием: «Тезис о том, что нам нужно бороться с дезинформацией, противопоставляя ей информацию, — правильный. И мы можем это делать, предоставляя контент, который люди понимают».