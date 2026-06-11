Нам шире открыли мир: в Шотландии обрадовались приходу в страну крупной латвийской компании

"Рига сама по себе является популярным туристическим направлением — в 2024 году город посетили 1,1 миллиона человек. Рейс выполняется два раза в неделю, а время полета составляет 2 часа 28 минут, что делает его хорошим поводом для четырехдневного отдыха", - добавляют СМИ.