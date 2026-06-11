Нам шире открыли мир: в Шотландии обрадовались приходу в страну крупной латвийской компании
Фото: Shutterstock
Абердинцы ждут, когда airBaltic покажет им экзотические страны.
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Нам шире открыли мир: в Шотландии обрадовались приходу в страну крупной латвийской компании

Отдел новостей

Otkrito.lv

Шотландские СМИ сообщают о возобновлении авиарейсов между Абердином и Ригой. Журналисты не скрывают восторга: у жителей северо-востока Шотландии появился еще один вариант для путешествий по миру.

Рейсы авиакомпании airBaltic вернулись в аэропорт "Дайс" после двухлетнего перерыва и будут выполняться в столицу Латвии до сентября.

"Рига сама по себе является популярным туристическим направлением — в 2024 году город посетили 1,1 миллиона человек. Рейс выполняется два раза в неделю, а время полета составляет 2 часа 28 минут, что делает его хорошим поводом для четырехдневного отдыха", - добавляют СМИ.

Но особо подчеркивается, что аэропорт Риги, который позиционируется как «Балтийские ворота в Северную Европу», предлагает рейсы по Европе и Азии. Из Риги выполняются прямые рейсы более чем по 90 направлениям силами 18 авиакомпаний.

Хотя жители северо-востока Шотландии могут добираться до разных уголков мира через Лондон, Амстердам и Париж, теперь к этому списку добавилась и Рига.

Издание The Press and Journal составило список из семи самых интересных направлений, куда можно отправиться через крупнейший аэропорт стран Балтии - Дубай, Ташкент, Тель-Авив, Ереван, Батуми, Кишинев и Вильнюс.

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