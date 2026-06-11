Жителей Риги предупредили о возможной опасности для жизни из-за сильной грозы
В четверг синоптики прогнозируют сильную грозу с крупным градом, а власти просят отказаться от посещения парков, кладбищ и детских площадок.
Учитывая прогнозы синоптиков о грозе, ожидаемой в четверг, Рижское самоуправление призывает жителей не посещать парки и зоны отдыха,.
Согласно прогнозам метеорологов, в Риге в четверг ожидается опасная гроза и возможен крупный град. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также не мешать спасателям ликвидировать последствия непогоды, Рижское самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви.
Ликвидацией последствий грозы совместно с Государственной пожарно-спасательной службой будут заниматься и представители муниципальных служб, освобождая парковые дорожки и другие территории от упавших деревьев, устраняя повреждения контактной сети общественного транспорта и выполняя другие необходимые действия, например, контролируя колебания уровня воды.
Если погодные условия причинили ущерб, который угрожает здоровью и жизни людей, работе коммуникаций или движению общественного транспорта, жителей призывают звонить по единому номеру экстренной помощи 112.
В случаях, когда дерево упало на земельный участок, находящийся в частной собственности, перед его уборкой обязательно необходимо выполнить фотофиксацию сломанного дерева, которую затем следует приложить к заявлению, одновременно уведомив о происшествии Департамент городского развития Рижского самоуправления.
Если дерево или крупная ветка упали во внутреннем дворе многоквартирного дома, возле общественного здания или на территории какого-либо двора, жителям следует обращаться к управляющему здания или земельного участка. В свою очередь, собственнику земельного участка или здания либо его законному владельцу после этого необходимо обратиться в Департамент городского развития.