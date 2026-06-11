Жителей Риги предупредили о возможной опасности для жизни из-за сильной грозы

Согласно прогнозам метеорологов, в Риге в четверг ожидается опасная гроза и возможен крупный град. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также не мешать спасателям ликвидировать последствия непогоды, Рижское самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви.