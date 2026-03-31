Когда же русский допустим в общественных СМИ? Разъясняет председатель Конституционного суда
После резонансного решения Конституционного суда о языках меньшинств в общественных СМИ прозвучало разъяснение: русский язык допустим лишь в строго ограниченных случаях. В каких именно?
Председатель Конституционного суда Ирена Куцина прокомментировала границы использования русского языка в общественных СМИ на фоне решения, вызвавшего широкий общественный резонанс.
По ее словам, общественные медиа в Латвии должны функционировать прежде всего на латышском языке как единственном государственном. Использование русского языка допускается лишь в ограниченном объеме — исключительно тогда, когда это объективно необходимо для противодействия пропаганде и дезинформации.
Судья подчеркнула, что речь не идет о повседневных или бытовых темах. Ограничение касается контента, связанного с фундаментальными вопросами государства и общества. В частности, это темы, затрагивающие ценности Латвии: избирательные процессы, войну в Украине, позицию Латвии в международной политике, а также значимые экономические вопросы.
Таким образом, использование русского языка не должно распространяться на материалы, представляющие лишь общий интерес или развлекательный контент. Оно возможно только как исключение — при условии соразмерности и реальной необходимости.
Контекстом для этих заявлений стало решение Конституционного суда, который признал несоответствующим Сатверсме прежнее регулирование, допускавшее более широкое создание контента на языках меньшинств в общественных СМИ. Суд указал, что обязанность обеспечивать баланс между защитой латышского языка, правами меньшинств и государственной безопасностью лежит на законодателе.
При этом суд отдельно подчеркнул: латышский язык является основой существования государства и национально-культурной идентичности, а миссия общественных СМИ — укреплять демократические ценности, обеспечивая общество достоверной информацией по ключевым вопросам.