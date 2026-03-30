В LSM прокомментировали решение суда по языкам нацменьшинств и дали понять, что менять все сразу не будут

Одновременно она напомнила, что летом 2025 года, объявляя стратегические приоритеты, LSM существенно изменило подход к созданию контента на иностранных языках: теперь LSM больше не выпускает радио- или телепрограммы на русском языке. В свою очередь контент на иностранных языках — русском, украинском и английском — доступен только в цифровой среде. Он создается в единой редакции, по единым редакционным стандартам и в основном базируется на адаптации контента с государственного языка.