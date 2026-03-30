В LSM прокомментировали решение суда по языкам нацменьшинств и дали понять, что менять все сразу не будут
Решение Конституционного суда (ST) об использовании языков нацменьшинств в общественных электронных СМИ не требует немедленных изменений в работе Латвийского общественного медиа (LSM), и создание контента на иностранных языках будет продолжено в соответствии с прежними принципами и редакционным подходом, сообщила агентству LETA руководитель корпоративной коммуникации LSM Райна Анна Лочмеле.
«Надо сказать, что упомянутые Конституционным судом аспекты — латышский язык как единственный государственный язык, соблюдение прав нацменьшинств и вопросы национальной безопасности — это как раз те же принципы, которые LSM также старается оценивать максимально сбалансированно», — отметила Райна Анна Лочмеле.
Одновременно она напомнила, что летом 2025 года, объявляя стратегические приоритеты, LSM существенно изменило подход к созданию контента на иностранных языках: теперь LSM больше не выпускает радио- или телепрограммы на русском языке. В свою очередь контент на иностранных языках — русском, украинском и английском — доступен только в цифровой среде. Он создается в единой редакции, по единым редакционным стандартам и в основном базируется на адаптации контента с государственного языка.
По словам Лочмеле, из-за геополитической ситуации и в интересах национальной безопасности LSM продолжает создавать объективные новости и информационно-аналитический контент на иностранных языках в соразмерном объеме. На контент на иностранных языках выделяется менее 2,5% бюджета LSM на содержание, остальные 97,5% идут на создание контента на латышском языке.
Она указала, что LSM готово активно участвовать в процессе совершенствования Закона об общественных электронных СМИ и управлении ими, предоставляя свое профессиональное видение единого, сбалансированного, соразмерного и целесообразного подхода к работе с аудиторией нацменьшинств.
«Наша цель остается неизменной — создавать надежный контент, который укрепляет демократию, способствует сплоченности общества и чувству принадлежности к Латвии, одновременно укрепляя латышский язык как единственный государственный язык», — сказала Лочмеле.