Выходные у моря или в лесу: как взять с собой ощущение дома, но не половину квартиры
Летние выходные на природе позволяют восстановить силы и вновь почувствовать связь с близкими. Однако подготовка к поездке, особенно всей семьей, нередко бывает утомительной. Дизайнер интерьеров делится советами о том, как продуманные подготовка и сбор вещей помогают создать ощущение дома даже вдали от него, при этом не беря с собой ничего лишнего.
Исследование IKEA "Жизнь дома" показывает, что люди чувствуют себя лучше, когда окружающее пространство упорядочено и соответствует привычному ритму жизни. Это важно не только дома, но и во время отдыха за пределами города. Независимо от того, проводите ли вы несколько дней у моря или уезжаете на более длительный отдых на природе, продуманная подготовка облегчает повседневные заботы и освобождает больше времени для досуга.
Берите с собой только то, что действительно необходимо
"Часто мы откладываем сборы на последний момент, хаотично складывая вещи. Однако планирование с учетом повседневных привычек, таких как приемы пищи, отдых, активный досуг на свежем воздухе или сон детей, делает летний отдых гораздо более комфортным и практичным уже с первого дня", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Вместо того чтобы собирать вещи по принципу "комнат" или отдельно для каждого члена семьи, дизайнер рекомендует группировать их по предстоящим занятиям и основным моментам в течение дня. Многоразовые контейнеры для еды на свежем воздухе, мягкие сумки для хранения детских игрушек, компактные органайзеры для средств гигиены и складывающиеся коробки для одежды превратят в удобное и хорошо организованное пространство даже небольшой летний домик или кемпинг.
Прозрачные контейнеры и пакеты для хранения тоже упрощают повседневные заботы, особенно во время коротких поездок, когда люди нередко тратят много усилий на поиски вещей, которые "где-то" лежат.
Подготовка к поездке или выходным за городом может стать частью самого летнего отдыха. Если заранее вместе с детьми составить простые списки и дать им возможность самостоятельно собрать свои любимые вещи, сборы становятся спокойнее, а организация поездки - заметно проще.
Комфорт создает ощущение дома
Исследование "Жизнь дома" также показывает, что хорошее самочувствие дома тесно связано с ощущением комфорта, отдыхом и приятной атмосферой. И хотя многие уезжают из города, чтобы отвлечься от повседневных дел, ощущение привычного уюта остается важным независимо от того, где они находятся.
"Даже самые простые детали могут полностью изменить восприятие пространства. Подвесные светильники на солнечных батареях или светодиодные гирлянды с мягким светом, легкие пледы для прохладных вечеров, любимая настольная игра, складная уличная мебель и компактный текстиль способны быстро сделать временное летнее жилье более уютным и индивидуальным. Независимо от того, остановились ли вы в кемпинге или в маленьком летнем домике, знакомые элементы помогают создать ощущение дома даже вдали от него", - говорит Римкус.
Глобальное исследование было проведено по заказу IKEA Group международной компанией по исследованию и анализу данных YouGov. Цель исследования - глубже изучить, что для людей в разных странах мира означает жизнь дома и как различные факторы могут способствовать ее улучшению. Последний онлайн-опрос проводился в мае и июне 2024 года с использованием национальных платформ для опросов в каждой стране. Исследование проводилось в 39 странах мира, в том числе в Латвии. В исследовании приняли участие 1011 жителей Латвии.