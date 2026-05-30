Так мы распугаем всех иностранцев: туристическая отрасль винит власти в провальной коммуникации
Отмененные бронирования, падение потока иностранных гостей и миллионы евро убытков — латвийский туристический бизнес считает, что отрасли вредят не только иностранные дроны у границы, но и неудачная коммуникация собственных властей.
Туристическая и гостинично-ресторанная отрасли Латвии сталкиваются с серьёзными проблемами на фоне сообщений об угрозах воздушному пространству и инцидентов с беспилотниками в приграничных районах. Однако, по мнению председателя Латвийской ассоциации ресторанов Яниса Ензиса, не меньший ущерб бизнесу наносит не сама ситуация с безопасностью, а хаотичная и недостаточно чёткая коммуникация со стороны властей.
По словам Ензиса, сообщения об угрозах воздушному пространству Латвии и стран Балтии широко распространяются не только внутри страны, но и в международных СМИ. В результате формируется образ региона как небезопасной территории, что приводит к массовой отмене туристических поездок и бронирований. Это уже оборачивается многомиллионными потерями как для предпринимателей, так и для государства.
Глава отраслевой организации подчёркивает, что тревожные и противоречивые заявления зачастую наносят больший ущерб, чем сами инциденты.
По его мнению, при возникновении угрозы население действительно должно быть оперативно предупреждено, однако одновременно должны звучать понятные и уверенные сигналы от правительства. Ензис считает крайне важным, чтобы общество видело слаженную и профессиональную работу ответственных служб, а международным партнёрам и туристам демонстрировалась способность Латвии быстро реагировать на кризисы и обеспечивать безопасность.
По его оценке, до сих пор происходило обратное. Вместо чётких объяснений о предпринимаемых мерах общественность слышала в основном жалобы и поиск виновных. В результате люди получают мало конкретной информации о том, что уже сделано для обеспечения безопасности и какие шаги будут предприняты дальше.
При этом Ензис подчёркивает, что с военной точки зрения Латвия остаётся безопасной страной. Однако в информационном пространстве всё больше доминируют нарративы гибридной войны. Именно неспособность убедительно показать реальную ситуацию, по его мнению, наносит туризму наибольший ущерб.
Он отмечает, что повседневная жизнь в Латгалии и других регионах страны продолжается в обычном режиме: люди ходят на работу, проходят мероприятия, гостиницы и рестораны открыты и готовы принимать гостей. Однако этот сигнал недостаточно чётко доносится как до жителей самой Латвии, так и до иностранных туристов.
«Если сами боимся ехать в Латгале, как можно ожидать, что туда приедет турист из Берлина или Парижа?» — задаётся вопросом Ензис.
Он также признаёт, что проблема затрагивает не только Латвию. Туристы из западных стран отменяют поездки и в Литву, и в Эстонию, поскольку весь Балтийский регион воспринимается как единая приграничная зона рядом с потенциальным конфликтом.