Опасная тенденция: уставшие от ночных тревог жители Латгале отключают мобильные телефоны
Из-за частых предупреждений системы сотового оповещения, звучащих по ночам, часть жителей Латгале настолько устала, что начала выключать свои мобильные телефоны, чтобы выспаться, сообщает "TV3 Ziņas".
Уже сообщалось, что в ночь на пятницу жители Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев получили сообщение системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Людей призвали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, а также закрыть окна и двери. Были подняты в воздух истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтии НАТО. Угроза была отменена в 6:36, так как дроны на территории Латвии обнаружены не были.
Исполнительный директор Лудзенского краевого самоуправления Сергей Яковлев отметил в эфире передачи, что ситуация в регионе не является спокойной, поскольку жители обеспокоены, по ночам не спят и ждут отмены тревоги.
«Слышал о таких случаях, когда люди на ночь выключают телефоны. Безответственно! С одной стороны — спокойно спят, с другой стороны — не дай бог, прилетит какой-нибудь объект, и будут трагические последствия», — предупреждает Яковлев.
Начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) генерал Мартиньш Балтманис также подчеркивает, что выключать телефоны нельзя. Он поясняет, что Национальные вооруженные силы (NBS) дают команду на предупреждение только тогда, когда имеется реальная информация о возможной угрозе. Выключив телефон, житель не получит важное предупреждение.
Национальные вооруженные силы напоминают: пока продолжается российская агрессия против Украины, повторение подобных случаев, когда к воздушному пространству Латвии приближаются или в него залетают иностранные беспилотные летательные аппараты, вполне реальны.