Опасная тенденция: уставшие от ночных тревог жители Латгале отключают мобильные телефоны

Уже сообщалось, что в ночь на пятницу жители Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев получили сообщение системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Людей призвали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, а также закрыть окна и двери. Были подняты в воздух истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтии НАТО. Угроза была отменена в 6:36, так как дроны на территории Латвии обнаружены не были.